“Para ganarnos nos tienen que matar”

Fue tan bueno el partido de Pablo De Blasis ante Argentinos que el Bosque entero lo llenó de elogios. “Desplegó en cancha toda su experiencia. Ahí me di cuenta que no vino nada más que para jugar en Gimnasia, vino para brindar su experiencia. No sintió el peso de un partido picante, cortó y fue un jugador top del equipo. Repartió bien e hizo una buena lectura del juego y me alegro mucho por él”, dijo su DT,. Leonardo Madelón. “Al fútbol se juega como Pablo ‘el pingüino’ De Blasis, tuiteó Benjamín Domínguez. Y la Liga lo eligió como el jugador de la fecha. Por eso, nadie mejor que él para analizar una gran fecha del Lobo en su mejor partido desde el regreso.

- ¿Fue tu mejor tarde desde la vuelta al Lobo?

Sí, si bien siempre me sentí bien, pude estar en los 90 minutos y desplegar lo que soy, pude correr hasta el final y ayudar al equipo. Siempre te ayuda el equipo porque cuando está bien todos tenemos puntos altos. Y me pone más contento por los chicos que no están jugando y pusieron la cara en su momento.

- ¿Siempre necesitan de un gol rival que los despierte?

-No, pero el gol nos hizo reaccionar y llegar enseguida al empate nos dio fuerza. Y fue clave hacer el segundo antes del entretiempo.

- Lo bueno es que con Madelón lograron dar vuelta partidos. ¿Es fortaleza anímica?

- Lo hablamos, tenemos que mejorar porque es raro en el fútbol argentino dar vuelta un partido. Cuesta hacer un gol, imaginate hacer dos. Venimos con una mentalidad muy buena que nos hace fuertes.

- ¿Terminaron sufriendo más de la cuenta ante Argentinos?

- Sí, porque creo que supimos llevar el partido, no tuvimos errores ni canchereamos, en el 3 a 1 atacábamos cuando teníamos que atacar, hicimos cosas muy buenas, pero el segundo gol nos hizo terminar apretados y sufriendo, pero tampoco dejamos que nos metan mucho la pelota adentro del área. Me gustó mucho la versión del equipo.

- No les pasó eso de “sobrar” el partido como algunos de ustedes se cuestionaron ante Huracán.

- No. Hicimos todos un partido muy serio, incluso los cambios entraron muy bien, concentrados, a tono con el equipo. Sabemos que no podemos regalar nada y ese día de Huracán fue importante porque desde ahí sabemos que es lo que no debemos hacer.

- ¿Jugaste mucho más cómodo al lado de Saravia?

- Hace un par de años que había dejado de jugar por afuera y siempre a esta altura de mi carrera me voy a sentir más cómodo por adentro. Contra Instituto, Leo había considerado que me necesitaban por afuera y habíamos hecho un buen primer tiempo. Hoy tocó por adentro. Lo importante es ayudar al equipo, eso es lo que me hace feliz.

Pablo De Blasis

- Cuando entró Domínguez quedó muy ofensivo el equipo, ¿fueron buenos momentos de Gimnasia?

- A veces darle un buen sentido a la pelota hace que te ataquen mucho menos. El otro equipo ve que están Benja, Abaldo, Eric con Tarra y tiene que tomar recaudos, no se libera tanto para jugar porque está preocupado en defender. Ahí es lo mejor, cuando jugamos lejos de nuestro arco.

- ¿Ganar significa la tranquilidad propia y meterle presión a los rivales?

- Al estar todo tan parejo, mirás a todos lados, pero si nosotros estamos firmes vamos a depender de nosotros, porque estamos sumando.

- ¿Sacás cuentas sobre cuantos puntos necesitan para salvarse?

- No. Ya estamos viendo el partido siguiente y, como lo venimos haciendo, si no se puede ganar hay que sumar, hacernos fuertes y que los demás digan “Gimnasia está firme” y les cuesten ganarnos.

- ¿Cómo te imaginás el partido contra Barracas?

- Durísimo, porque vienen de un partido flojo y generalmente los equipos luego de un juego así se concentran más y se fijan de no repetir errores. Va a ser un partido complicado, otra final, porque ellos también están ahí, un poco mejor que los demás pero eso no significa que estén salvados.

- ¿Qué cambió con Madelón, que ganaron tres de los seis partidos?

- Este es un grupo que siempre dejó todo. Solamente tuvimos que adaptarnos a la idea que trajo Leo. Él tiene experiencia, con muchísimos partidos en estos casos. Nos indica que hacer, nosotros seguimos ese plan y cuando todo va hacia la misma dirección, se sacan resultados.

- ¿Son muy importantes estos cuatro partidos sin perder?

-Sí, ahi te das cuenta de Leo, de los jugadores de experiencia. No hay que volverse locos, porque si las últimas dos visitas las perdíamos por salir desesperados nos hubiese bajado la moral. El empate en Córdoba sobre la hora, por ejemplo, nos sirvió para mantenernos fuertes y seguir con este corto invicto. Les dejamos el mensaje a los demás de que para ganarnos nos tienen que matar.