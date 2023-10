Sileoni pidió a las autoridades de escuelas que informen quiénes son los maestros que adhieren al paro docente

El Gobierno bonaerense instó a los directivos de las escuelas a que informen quiénes son los docentes que adhieren al paro de 48 horas convocado por SUTEBA Multicolor, sector disidente a la conducción que encabeza Roberto Baradel.

Al respecto fue el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien pidió a las autoridades de los establecimientos a que se "sinceren" y "transmitan" los nombres de los maestros que decidieron acompañar la medida de fuerza iniciada hoy y que se extenderá hasta mañana, argumentando que el sector que convoca a la huelga "no es la que tiene la conducción, entonces no está facultada a convocar a paros", por lo que no lo consideran un paro legal y no cuenta con el reconocimiento del ministerio de Trabajo.

Sobre la medida de fuerza, el titular de la cartera educativa provincial dijo que "puedo compartir las banderas del paro, que son la mejora salarial. El viernes van a cobrar los docentes de la Provincia con un 25% de aumento. No creemos que amerite para un paro de 48 horas".

Ayer desde Educación habían anticipado que a los docentes bonaerenses que se sumaran al paro les iban a descontar los días de huelga. “Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, se ha realizado la consulta al Ministerio de Trabajo provincial con relación a las presuntas medidas de fuerzas convocadas para los días 3 y 4 del corriente mes y no se registra notificación de convocatoria al derecho a huelga para los mencionados días por parte de ninguna asociación sindical con o sin personería gremial de representación docente (Ley nº10.579) y/o estatal (Ley nº10.430) debidamente constituida, en el marco de lo establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional Argentina y el art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”, señala el comunicado oficial, por lo cual "se comunica a toda la comunidad educativa, que las inasistencias que surjan como consecuencia de tales acciones, serán consideradas como ‘Sin Justificación’ y cargadas bajo los códigos 1257 (docente) y 066 (auxiliares)”.

La medida se espera que tenga impacto no sólo en escuelas de La Plata y la Región sino también en otras ciudades de la Provincia.