AFA comunicado sobre la suspensión de Quilmes-Gimnasia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que expresó su "absoluto repudio" por la agresión al arquero del Lobo de Mendoza que obligó a la suspensión del partido con el Cervecero en el estadio Centenario.

"Es importante poder comprender de una vez por todos los partidos de fútbol deben ser una fiesta para los protagonistas e hinchas. Esta clase de episodios lamentables, encabezados por un puñado de inadaptados, no hacen más que empañar lo que debería ser una verdadera jornada de alegría y pasión", remarcó la AFA en el texto respaldado por el presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo de la AFA.



El arquero Brian Olivera recibió una agresión antes del inicio del segundo tiempo y el árbitro José Carreras, luego de varios minutos, decidió no continuar el partido. La AFA indicó que ya derivó el tema al Tribunal de Disciplina, que deberá decidir si se juega el tiempo restante del encuentro correspondiente al Reducido de la Primera Nacional.



En paralelo, la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) envió una notificación al club local para que en el plazo de 72 horas presente su descargo, que será tenido en cuenta para la sanción a aplicada en materia de seguridad.

Brian Olivera ya tiene el alta

El arquero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Brian Olivera, recibió ayer el correspondiente “alta médica” y abandonó el Sanatorio Finochietto de Avellaneda, luego de la agresión que sufrió en la noche del sábado en cancha de Quilmes, en un partido por el Reducido de la Primera Nacional.

El guardavallas, de 29 años, estuvo internado unas horas a raíz de un “traumatismo acústico leve” después de que una bomba de estruendo le explotara cerca de su cuerpo cuando se hallaba en las inmediaciones del área dispuesto a reanudar el juego en el segundo tiempo.

Olivera fue derivado desde el estadio Centenario hasta el sanatorio Finochietto para su mejor atención, aunque en el centro asistencial declinaron realizarle una tomografía computada axial por “no presentar síntomas” de aturdimiento en las primeras horas de ayer. El encuentro quedó suspendido por el árbitro José Carreras, cuando empataban 0-0 y debía comenzar el segundo tiempo en el estadio Centenario. Luego del informe del juez, el Tribunal de Disciplina de AFA analizará la situación y resolverá en consecuencia.

Declaraciones del Presidente del QAC

"Voy a comenzar este mensaje diciendo que repudio todo tipo de violencia y que celebro que Brian Olivera esté en perfecto estado de salud. Con respecto al exabrupto que anoche se viralizó 'Tengo 20 tipos en AFA' vale aclarar que hay circunstancias en que la pasión puede jugar una mala pasada. La frase fue en el marco donde el presidente de Gimnasia me negó entrar con nuestro médico al vestuario a constatar cómo estaba el arquero. A ello se sumó que no quería ir a los hospitales y sanatorios de Quilmes, montando una parodia que incluyó colocarle suero a la supuesta víctima. Fue entonces cuando les dije a mis dirigentes, en medio de la bronca e impotencia, que ya sabía que estaba todo armado para sacarnos ventaja, porque hay 20 dirigentes amigos que me habían advertido que podían ocurrir algunos hechos como el que finalmente ocurrió. Mi postura fue que yo no iba a permitir eso porque no había sustento para que el partido no se reanude. No quise decir ni digo que tengo veinte (20) amigos que harán algo para favorecer a Quilmes.

A lo que me refiero con 20, número más simbólico que real, es a las advertencias que había recibido, y yo no me iba a quedar quieto porque estaba convencido que no había pasado nada que ameritara ese final, como para dar cierre a una llave en un escritorio y no en la cancha. Por eso es de buena gente disculparse cuando uno dice algo que no condice con el espíritu del mensaje. Nos costó mucho llegar a esta instancia, fue un año de muchísimo esfuerzo, para que un ardid que viola el fair play perjudique a los 20.000 socios del club que presido y amo desde la cuna. Desde ya, que tomaremos las medidas de seguridad e institucionales, que impidan que un hecho así vuelva a suceder. Y estamos trabajando junto con los organismos correspondientes para identificar a aquellos que tuvieron actitudes intolerables en la noche de ayer. Habrá sanciones ejemplares de parte del club", explicó el Presidente del QAC, Mateo Magadán en su cuenta de Instagram