Marina Calabró, destrozada tras su separación: “Mi hija me pidió que pare de llorar”

Marina Calabró y Martín Albrecht se separaron después de diez años juntos. La noticia la confirmó Rodrigo Lussich en su perfil de Twitter, donde se solidarizó con su amiga.

La periodista de Lanata sin Filtro se mostró muy afectada por este distanciamiento que se habría dado, según indicó, por un desgaste en la pareja. Consultada por colegas de Entrometidos en la tarde, se quebró en llanto al recordar un pedido de su hija.

Mía, la hija que tiene en común con Martín Virasoro, fue la que conmovió a la hermana de Iliana Calabró con un pedido muy especial. La comunicadora reveló, además, que Coca (su madre) “siempre cree que lo mejor está por venir, ella es la que empuja para que uno salga adelante”.

Frente a la pregunta del movilero sobre cómo sobrellevó su hija toda la separación, Marina Calabró adelantó: “Esa es una gran pregunta… Dieron en una tecla muy sensible”.

Sin poder contener las lágrimas, explicó: “Mía me encaró porque me vio llorando por todo esto. Quiero aclarar algo: lloro, soy llorona, no se asusten. El público ya sabe. No es una puesta en escena, estoy vulnerable”. Y siguió: “Mía me dijo algo que me partió. Me dijo: ‘Mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido, por favor, que trates de estar bien y no llorar más’”.

“La verdad es que me dio como una puñalada y me hizo tomar conciencia de que tenía razón. Me dijo: ‘Me angustia mucho verte así, a veces no sé cómo decírtelo, no sé qué hacer para ayudarte’”, agregó.

“Mía ya me ayuda con el solo hecho de existir. Cuando me dijo eso, ahí tomé conciencia de que basta. Me dije ‘paro de sufrir, basta’, porque es muy fuerte que una diga eso. Es la sabiduría de los 14 años. Mi desafío y compromiso con ella es estar bien, dejar de llorar y recomponerme”, cerró.

Su separación

Según contó la propia Calabró, la ruptura de la pareja era algo que se venía “charlando mucho porque los dos sentíamos cierta desconexión y distancia”. Confirmó que “no hubo discusiones o tonos elevados”.