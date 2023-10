“No nos podemos caer, el viernes es una final”

Leo Morales se fue del Bosque con la misma mezcla de bronca e injusticia que todos sus compañeros y cada uno de los hinchas triperos. El paso de las horas, de todos modos, no menoscaba el muy buen partido que hizo el equipo dirigido por Leonardo Madelón. Todo lo contrario. Un partido brillante en la primera mitad, sólido siempre, que cuando perdió apenas intensidad en el juego se convirtió en un mal sueño desde la jerarquía de River, especialmente a partir del ingreso de salomón Rondón.

“Me fui con mucha bronca, porque hicimos un muy buen primer tiempo y hasta el primer gol de River estaba todo controlado. No recuerdo jugadas peligrosas de ellos, pero es un gran equipo, tienen grandes jugadores y cuando tienen espacios como en el segundo gol, la mandan a guardar”, declaró el Yacaré, que con sus compañeros había anulado totalmente al colombiano Miguel Borja. “Por eso la bronca, porque teníamos resuelto el partido. Era como mucho para un empate”, amplió el central tripero.

Morales no quiso analizar la actuación de Lamolina, con una mano que González Pirez (que no pareció intencional) y una acción mucho más dudosa de Enzo Díaz sobre Abaldo. “Eso lo dejo para el análisis periodístico, no me quiero meter en eso”, expresó Morales, quien está convencido de los merecimientos de su equipo, ya que inclusive el posible empate tenía visos de injusticia para el Lobo. “Si empatábamos también nos podíamos ir con bronca, porque hicimos todo para ganar y River con la jerarquía de jugadores que tienen, en dos jugadas terminó resolviendo el partido”.

El Yacaré también analizó esa ráfaga de cuatro minutos fatales para el Lobo, primero desde una pelota quieta con un desvío del remate de Colidio y luego con un tremendo remate del venezolano Rondón, que encontró espacio y fabricó un golazo. “Vos ves los goles, en el primero le pega en el glúteo, literalmente, la pelota lo choca y se mete. Y el segundo fue un golazo de otro planeta. Tenía que ser para ellos y fue, porque no nos habían creado situaciones y nosotros de aprovechar un par de las chances que tuvimos nos ibamos con la victoria”, señaló el zaguero entrerriano.

“Hemos estado en peores situaciones y demostramos que somos hombres dentro de la cancha”

Después de una hora de dominio absoluto del partido, cuando Gimnasia aflojó apenas la intensidad lo terminó pagando muy caro, con un actor protagónico en la tarde como Salomón Rondón, quien entró a los 12 minutos del segundo tiempo por el Colibrí Borja. “Yo creo que el partido cambió cuando entró Rondón. Si bien habíamos cedido un poco de terreno ellos no habían creado situaciones hasta el gol. Después del empate sí tuvieron el gol de Rondón y otra más que tapó Tommy con el pecho”, recordó.

Lo positivo que dejó la actuación ante el equipo de Martín Demichelis, último campeón local y líder de la Zona A en la actual Copa de la Liga es que jugando así Gimnasia asoma con buenas perspectivas para sumar los puntos necesario para salvarse del descenso.

“Sabemos lo que nos estamos jugando y el sacrificio que habíamos hecho durante gran parte del juego. La bronca es porque no merecíamos el resultado que nos llevamos”, manifestó Morales, quien se refirió a la importancia del partido del viernes en Sarandí. “Les dije a los muchachos que no nos podemos caer porque el viernes tenemos una final contra un equipo como Arsenal que nos va a querer ganar, porque más haya de estar descendido buscará terminar dignamente. Nosotros buscamos cumplir el primer objetivo que es la permanencia”, expresó el defensor.

Confiado en que la derrota del domingo no lo afecte anímicamente, Morales manifestó que “el grupo está muy fuerte. Unido. Sabemos lo que queremos. Hemos estado en perores situaciones, realmente abajo y demostramos que somos hombres en la cancha así que las palabras, más que nada, fueron de aliento, porque hicimos un gran partido. Perdimos ante un gran rival que se llevó más premio del que merecía”.

Por eso, Gimnasia ya piensa en Arsenal.