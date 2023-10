¿Telefé le soltó la mano a Cirio? ¿La echan?

“(De Telefé) me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co-conductora para La Peña de Morfi”. Así aseguró Beto Casella en relación a la suerte que podría correr Jésica Cirio tras el escándalo que involucra a su ex marido, Martín Insaurralde, con la vedette Sofía Clérici.