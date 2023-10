Poco poder de compra con el billete de 1.000 pesos en La Plata: ¿para qué productos alcanza?

Con un billete de 1.000 pesos se compra apenas una unidad de algunos de los artículos de primera necesidad de marca líder. Y eso, en el mejor de los casos, porque hay productos de la mesa de todos los días que superan holgadamente esa cifra.

Por primera necesidad se entienden los consumos de la canasta básica, ya sea alimentos como productos de limpieza del hogar o de higiene personal.

Una recorrida de EL DÍA por distintos locales de venta de artículos de consumo cotidiano permitió observar la nutrida cantidad de alimentos de primeras marcas por los que hay que gastar 1.000 pesos o más.

Los lácteos, quizás por su participación en gran parte de los platos que se elaboran para la mesa familiar, aparecen en las góndolas como los más imposibles de adquirir por menos de un billete de 1.000 pesos.

Van acá algunos ejemplos dentro del rubro de los lácteos. Quesos de La Serenísima: Cremón por 1/2 kilo, 1.500 pesos, y Port Salut por 1/2 kilo, 1.630 pesos; y yogurt bebible por 1 litro, 1.430 pesos. Por el pote de 290 gramos de queso crema Finlandia, dan un vuelto al billete en sucursales de una cadena de supermercados, pues cuesta 957 pesos, lo mismo con la manteca de la firma líder, la cual, el pan de 200 gramos cuesta 985 pesos.

En materia de primeras marcas, los alimentos cuya unidad no baja -o supera- los 1.000 pesos son: el café soluble (Dolca), por 50 gramos, 1.150 pesos, por 100 gramos, 1.870 pesos y por 120 gramos, 2.560 pesos; el de filtro (Cabrales), por 500 gramos, 2.300 pesos y La Morenita, también por 500 gramos, 1.840 pesos. Una infusión de muy masivo consumo como la yerba cuesta el kilo 2.100 (Playadito) y 1.700 (La mañanita); el edulcorante Hileret, por 500 ml, 1.140; el cacao en polvo Nesquik, por 360 gramos, 1.480 pesos.

Por el azúcar, alcanza con 1.000 pesos y se recibe cambio: está a 995 pesos.

Otros dos de los productos con los que no alcanza con el billete de 1.000 son un par de hamburguesas Swift (1.000 pesos), y la lata de atún La Campagnola (300 gramos), 1.930 pesos.

El arroz de primera marca escasea en las góndolas de los supermercados de la Ciudad

Tampoco alcanza esa suma para comprar 4 rollos de papel higiénico de 30 metros Elite (1.240 pesos), 500 ml de jabón líquido para la ropa Skip (2.400 pesos) y detergente para vajilla Cif por 750 ml 1.100 pesos).

Si bien en las cadenas de supermercados se ofrecen las firmas líderes junto a marcas más económicas, a los comercios de cercanía les cuesta conseguir alternativas del mercado.

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Cuevas, con local en Berisso, al tiempo que resaltó el hecho de que hay muchas marcas que aunque no lideran el mercado no por eso no dejar de ser de buena calidad, resaltó que a los locales de menores superficie que suelen emplazarse en los barrios no les llegan tantos productos de marcas alternativas.

”Entre los lácteos, La Serenísima es la que tiene mejor logística, y por eso se la ve en todos lados. Sin embargo, hay marcas de lácteos buenísimas que no le pueden competir justamente por eso y la gente queda cautiva de la líder”, subrayó Cuevas.

Las subas de septiembre

De acuerdo con un relevamiento efectuado por la consultora Focus Market, los precios de los alimentos aumentaron un 12,8 por ciento promedio durante septiembre y algunos artículos, como el azúcar, lleva acumulado un incremento del 289 por ciento en los últimos doce meses.

Según ese trabajo -que se midió sobre 682 productos de diferentes marcas y presentaciones-, todas las categorías de consumo masivo presentaron aumentos de dos dígitos el mes pasado: a alimentos se suman bebidas (11,8 por ciento), cuidado personal (15,3 por ciento) y artículos de limpieza (17,8 por ciento).

“En dos meses, la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista de agosto fue devorada por la inflación. Mantenemos una variación de precios muy elevada a pesar del ancla del tipo de cambio en 365 pesos y congelamiento de combustibles, prepagas, transporte público, medicamentos, tarifas de luz y gas”, se señaló desde la consultora.

El relevamiento arrojó que en el top 10 de los productos cuyos precios más subieron en septiembre (con relación a agosto) se encuentran: puré, +27,4 por ciento; vinos, +23,3 por ciento; huevos, +22,9 por ciento; enlatados de pescado, +22,7 por ciento; snacks, +21,9%; lavandina, +21,6 por ciento; edulcorantes, +21,6 por ciento; té, +21,6%, jabón de tocador, +21,2 por ciento; y sal, +20,8 por ciento.

En un año

En tanto, los artículos que más aumentaron de manera interanual son: azúcar, +289 por ciento; snacks, +228,5 por ciento, edulcorantes, +227,2 por ciento; cervezas, +221,2 por ciento; suavizantes de ropa, +205,8 por ciento; arroz, +199,1 por ciento; jugos en polvo +189,2; desinfectante, +187,7 por ciento; conservas +187,4 por ciento; y caldos, +187,3 por ciento.

Mientras, entre los precios de productos que más se incrementaron de forma acumulada en los nueve meses ya transcurridos de 2023 están: azúcar, +267,9 por ciento; suavizantes, +162,9 por ciento; edulcorantes, +159,4 por ciento; conservas, +158,1%; huevos +157,3 por ciento; vinos, +150,8 por ciento; jabón en barra, +146 por ciento; desinfectantes, +137,5; enlatados de pescado, +134,3 por ciento; dulce de leche. +133,7por ciento.

Las consultoras estiman que la inflación de septiembre estará por debajo de la de agosto, que llegó al 12,8 por ciento, pero igualmente se mantendrá en los dos dígitos.