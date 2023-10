La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuidad de la Fecha 8 de la Copa de La Liga, con el partido que jugarán en UNO entre Estudiantes y Godoy Cruz, y con los enfrentamientos entre San Lorenzo y Newells y Argentinos ante Independiente. A su vez, el Mundial de Rugby 2023 sigue a paso firme con tres grandes partidos, a la espera del de Argentina que será este domingo. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

16:30 San Lorenzo vs Newell's ESPN Premium

19:00 Lanús vs Defensa y Justicia TNT SPORTS

19:00 Estudiantes vs Godoy Cruz ESPN Premium

21:30 Argentinos Juniors vs Independiente ESPN Premium

21:30 Central Córdoba (SdE) vs Tigre TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Luton Town vs Tottenham ESPN/STAR +

11:00 Burnley vs Chelsea STAR +

11:00 Everton vs Bournemouth STAR +

11:00 Fulham vs Sheffield United STAR +

11:00 Manchester United vs Brentford ESPN/STAR +

13:30 Crystal Palace vs Nottingham Forest ESPN 2/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Cádiz vs Girona ESPN Extra/STAR +

11:15 Real Madrid vs Osasuna DSports / DGO

13:30 Mallorca vs Valencia ESPN 3/STAR +

16:00 Sevilla vs Rayo Vallecano ESPN 3/STAR +

SERIE A

10:00 Inter vs Bologna STAR +

13:00 Juventus vs Torino STAR +

15:45 Genoa vs Milan STAR +

BUNDESLIGA

10:30 B. Dortmund vs Union Berlin STAR +

10:30 Augsburgo vs Darmstadt STAR +

10:30 RB Leipzig vs Bochum STAR +

10:30 Stuttgart vs Wolfsburgo ESPN 2/STAR +

13:30 Werder Bremen vs Hoffenheim STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Metz vs Niza STAR +

16:00 Reims vs Monaco STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs Columbus Crew Apple TV

20:30 Philadelphia vs Nashville SC Apple TV

20:30 Orlando City vs New England Apple TV

20:30 New York RB vs Toronto FC Apple TV

20:30 Inter Miami vs Cincinnati Apple TV

20:30 DC United vs New York FC Apple TV

20:30 Montreal vs Portland Timbers Apple TV

21:30 Minnesota vs L.A. Galaxy Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs Colorado Apple TV

21:30 Dallas vs SJ Earthquakes Apple TV

21:30 Chicago Fire vs Charlotte FC Apple TV

21:30 Austin FC vs Los Angeles FC Apple TV

21:30 Austin FC vs Los Angeles FC Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Kansas City Apple TV

23:30 Seattle Sounders vs Vancouver Apple TV

PRIMERA NACIONAL

13:35 Atlanta vs Quilmes DSports / DGO

15:00 San Telmo vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristán Suárez vs Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs Patronato TYC SPORTS PLAY

16:00 Agropecuario vs Gimnasia Mendoza TYC SPORTS

18:00 Chaco For Ever vs Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

18:10 Temperley vs Deportivo Morón TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 UAI Urquiza vs Ituzaingó TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

16:00 Goias vs Bahia STAR +

18:30 Vasco da Gama vs Sao Paulo STAR +

21:00 Corinthians vs Flamengo STAR +

LIGA NACIONAL

21:00 Boca vs. Ferro DSports / DGO

PREOLÍMPICO DE VOLEY

08:30 China vs. Argentina ESPN 2/STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

09:45 Gales vs. Georgia STAR +

12:30 Inglaterra vs. Samoa STAR +

15:45 Irlanda vs. Escocia STAR +

MLB: PLAYOFFS

14:00 National League Series ESPN Extra/STAR +

19:00 Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies STAR +

22:00 LA Dodgers vs. Arizona Diamondbacks ESPN3/STAR +

F1 - GP DE QATAR

14:30 Sprint STAR +