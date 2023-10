“Perdimos por la gran noche del arquero de Boca”

El entrenador portugués de Palmeiras, Abel Ferreira, consideró que el arquero de Boca, Sergio ‘Chiquito’ Romero, fue quien marcó “la diferencia” en el partido en el que su equipo fue derrotado por penales y quedó afuera de la final de la Copa Libertadores.

“Perdimos por el arquero de Boca, el resto es todo suposiciones”, disparó el técnico más vencedor de la historia del club de San Pablo, con siete títulos, dos de ellos en las ediciones 2020 y 2021 de la Copa Libertadores.

El entrenador dio explicaciones en conferencia de prensa en el Allianz Parque sobre la derrota por penales ante Boca al ser cuestionado sobre la falta de oportunidades a jóvenes como Endrick, que entró en el segundo tiempo, y a cierta carencia de volumen de juego del “Verdao”.

“Soy el máximo responsable por el resultado. Felicito a Boca y vamos a ver la final en el sillón, mirándola por televisión. La diferencia la hizo el arquero (Sergio) Romero”, disparó Ferreira, quien acusó al arbitraje de “patetismo” por no haber agregado más minutos de tiempo de descuento.

El entrenador acusó a la prensa brasileña de “insultar” entrenadores y de ser una de las más agresivas del mundo. Ante las críticas por falta de renovación en el plantel, el DT dijo que prefiere perder con sus ideas.

“A los jóvenes los estoy promoviendo yo; a nadie le gusta ganar más que a mí. Pero yo duermo en la cama que hago; no duermo en la cama que me hacen los otros: pierdo y gano con mis ideas, no con las ideas de los demás, porque, así, los demás estarían sentados en mi sillón”, aseguró.

El objetivo de Palmeiras es permanecer en la disputa ante Botafogo por el liderazgo del campeonato brasileño, que terminará en diciembre próximo.

repercusiones

En tanto, en el día después de la eliminación del Palmeiras a manos de Boca en la Copa Libertadores, la prensa brasileña expresó críticas contra el “Verdao” y destacó el trabajo del arquero “xeneize”.

Los diarios Folha de São Paulo y Estadão remarcaron la derrota al tiempo que destacaron en sus títulares la gran actuación del arquero boquense, “Chiquito” Romero.

“Romero detiene a Palmeiras y pone a Boca en la final de la Libertadores” y “Palmeiras se detiene en Romero, pierde en penales ante Boca y se despide de la Libertadores”, destacaron ambos medios.