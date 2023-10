Bronca e indignación de vecinos de Gonnet por cortes de luz programados por EDELAP

Vecinos de la zona de 19 y 487 de Gonnet, se muestran preocupados y con mucha bronca por los cortes programados de EDELAP, el cual dejó a varios hogares aún sin servicio.

"Realiza cortes programados, pero son totalmente desconsiderados", comienza describiendo uno de los damnificados a este medio.

A su vez, asegura que debido al corte, "varias personas mayores empiezan a sufrir y a pasarla mal, porque tienen medicamentos que deben conservarse en frio". "Frente a la tarifa que nos cobran, frente a los incumplimientos constantemente..no pueden poner un grupo de esos grandes que tienen ellos para a medida que van haciendo obras, no dejar 7, 8, 10, 20 horas a los barrios sin luz", agregaron.

Como consecuencia de ello, tampoco andan los semáforos de calle Centernario y Lacroze: "Esto es un caso, una vergüenza", aseguran.

El corte también llegó a calle 16 entre 490 y 492, donde otra vecina aseguró no tener luz desde las 9 de la mañana: "Nadie me atiende, no me dan bolilla". Lo mismo ocurre en 489 entre 15 y 15 bis, donde se encuentran sin suministro eléctrico.