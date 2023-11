Lali Espósito no pudo cantar en un festival de Chile y estalló de bronca: "Desconectaron equipos y tensiones"

En el festival Teletón de Chile, Lali Espósito se iba a presentar este sábado, con toda su música característica y con miles de seguidores que la siguen, esperándola con muchas ansias. Pero algo ocurrió y finalmente, la cantante no se pudo presentar y estalló de bronca.

Lo cierto es que según explica la protagonista en redes sociales, "se habían desconectado enchufes y tensiones" en la previa del show y eso generó un gran atraso, imposible de solucionar en el momento.

“Estaba lista detrás del escenario. Para los que no saben, pueden haber retrasos, errores técnicos, de todo. Y siempre, todos los artistas antes de salir chequean sus equipos personales y la presentación que está por hacer. Eso lleva un tiempo que uno pide y que coordinás previamente con la producción”, comenzó diciendo en su explicación.

A su vez, en esta misma línea, describió finalmente cual fue el problema técnico que ocurrió: “Cuando llegamos al escenario para salir a cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo estuviera bien. Se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido sino que también se habían desconectado enchufes y tensiones. Teníamos que empezar un poco de cero el armado de nuestro set”.

“Yo estaba ready e ilusionada. ¡Una bronca! Espero volver pronto, gracias al fandom que bancó y banca siempre”, compartió.

Por último, dejó en claro que “es importante que sepan lo que sucedió, y no que se especulen con cosas que no son. Terminó La Teletón y no salimos nosotros a cantar”. "Mi fandom, muy amoroso, estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentirles”, cerró indignada.