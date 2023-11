Doble estafa virtual a un musicalizador de La Plata

El delito cibernético sin dudas ha tenido un fuerte repunte en estos últimos meses. Si bien, claro está, no se consideraba extinto, ni nada que se le parezca, había entrado en una especie de amesetamiento, en una siesta, de la que lamentablemente despertó con múltiples casos. Uno de ellos el que tuvo como víctima a un musicalizador platense, ex operador de Radio Provincia, Luis Gabriel Saraví (62).

“Vendo Pionner XDJ-RX”, fue la publicación desde el sitio Marketplace de Facebook, que “le hizo pisar el palito”.

“Vi el posteo sobre la venta de un controlador y, como soy DJ, al tener un precio razonable, decidí conectarme con la persona que lo ofrecía”, expresó Saraví.

“Estuvimos hablando varios días y, cuando entramos en confianza, quedamos en que le hacía el depósito y el me mandaba el aparato, porque estaba en Bahía Blanca”, añadió.

Se trataba de la suma de 400 dólares, “que tuve que pesificar para poder transferirlo”, mencionó el musicalizador.

Sin embargo, el controlador nunca llegó y el dinero “no lo recuperé”, expresó Saraví compungido.

Increíblemente, al cargar la denuncia en varios sitios de estafas online, apareció un usuario, que se solidarizó con el DJ y le contó que a él le había pasado algo similar, aunque también le mencionó que había tenido suerte, porque desde un link lograron devolverle el efectivo.

“Sin pensar en nada malo, entré por ese link y aparecí en Mercado Pago, en una página de reclamos por estafas y defraudaciones. Ahí tomé contacto con un operador, que me atendió muy amablemente y me pidió que descargue una aplicación para poder ayudarme con el trámite”, recordó.

Por desgracia para Saraví, lo que bajó fue un TeamViewer Remote, que franqueó el acceso a sus dos cuentas y, a distancia, le sacaron otros 247 mil pesos.

“Cuando veo que un dedito azul me empezaba a llevar la plata, quise frenar todo, pero no pude. Me estafaron dos veces. Por eso hay que estar muy atentos y no prestarse a este tipo de operaciones o, al menos, chequear una y mil veces que no haya una trampa detrás. A mi no me queda más que denunciar todo y, eventualmente, accionar”, concluyó.