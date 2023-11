Tinelli, un semental: “No cierro la posibilidad de tener nuevos hijos”

Tras un coqueteo en la pista de baile, con una coreografía de ella que terminó en un intento de avance hacia él que no se concretó, Marcelo no dudó y, en una pausa de “Bailando por un Sueño”, caminó tras la cámara y cuando se encontró con Millet Figueroa, no dudó en darle un beso en la boca con el que terminó blanqueando públicamente su romance con la joven estrella peruana. El conductor y la bailarina están a full: en el certamen contaron que están en la etapa de “exclusividad” y no dudan en declararse su amor.

Del beso, apasionado y sorpresivo, todo el mundo habló. Incluida Milett, que también confesó su sorpresa por esa reacción que no esperaba. “Me dejó sin palabras, no sabía que iba a pasar eso”, manifestó la también influencer, actriz y modelo en una nota con “Intrusos”.

Además, se refirió a cómo tomó esa reacción de parte del animador estrella de América y se refirió a la honestidad del vínculo que están construyendo. “Si no fuera algo real (lo que están viviendo), tal vez no me hubiera gustado (el beso). Pero es algo real, es algo que nos está pasando. Lo que ustedes ven es real, nada está actuado. Lo disfruto porque es alguien que estoy conociendo, y me gusta mucho”, agregó, visiblemente emocionada y feliz por el nuevo paso que dieron en su relación.

Consultada sobre qué es lo que la enamora de Tinelli, Figueroa aseguró que es “un ser humano bellísimo” y destacó, además, su rol como padre: “Creo que cualquier persona que ame a los niños te derrite. Amo como es él”.

Y él, le devolvió las gentilezas. También en diálogo con el ciclo chimentero que se emite por América, Marcelo habló sobre cómo se está tomando las cosas en esta etapa de su vida. “Yo soy una persona que no tengo ese prejuicio de ‘no, me quiero guardar’. Siento que en los momentos en que lo hice (de guardarme) no lo viví muy feliz todo eso, porque aunque no quisiera, ya todo se sabía”, manifestó el animador con mucha serenidad.

En ese sentido, agregó: “Las mujeres con las que me he casado o compartido mi vida, y que han sido madre de mis hijos, son personas que también son conocidas. Entonces, si estoy con alguien o estoy con algo incipiente, me parece que guardarlo no es la forma. Hasta de hecho me siento incómodo, haciendo eso”.

Padre de Micaela y Candelaria (con Soledad Aquino), de Francisco y Juana (con Paula Robles) y del pequeño Lorenzo (con Guillermina Valdes), Tinelli fue consultado sobre la posibilidad de volver a ser padre si es que el vínculo con Milett se afianza y si ella, en ese caso, le planteara la necesidad de ser madre, en tanto, tiene 31 años y aún no ha vivido la experiencia. En ese marco, consideró: “No cierro la posibilidad de tener nuevos hijos. No sé si lo estoy deseando hoy, pero no estoy cerrando las puertas a absolutamente nada”.

Minutos antes, cuando Milett irrumpió en la pista, el jurado se hizo un festín con la pareja. Pampita hizo gala de chimentera y quiso saber en qué estado estaba el vínculo: “Viste que ahora la gente joven no se pone de novia, primero son ‘exclusivos’. Es una palabra para decir que no van a conocer a otra persona ni van a contestar mensajes por Instagram... ¿Ustedes ya están en etapas de ‘exclusivos’?”, indagó la modelo.

“¿Me preguntás a mí, Carolina? Primero quiero saber qué responde él”, contestó inmediatamente la concursante. Y, sin dudarlo, Marce aseguró: “Sí, para mí sí”. Al escucharlo, rápidamente, Figueroa asintió y aseguró que su único interés amoroso en este momento es el anfitrión del programa.