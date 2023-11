Demoran a un excandidato a Intendente en Ensenada después de emitir su voto

Un clásico. Cada vez que llega una elección en la Región, son múltiples las detenciones o procedimientos policiales en los centro de sufragio, porque muchas personas, pese a que son buscadas por la Justicia, deciden acudir igualmente a emitir su sufragio.

Ayer no hubo excepciones, aunque hubo un caso de predominancia en cuanto al interés público. Fue el que tuvo como protagonista a un ex candidato a Intendente de Ensenada por La Libertad Avanza, a quien, según fuentes de tribunales, no podían notificar de un pedido de indagatoria en una causa en contexto de violencia de género.

Se trata de Federico Bojanovich, de 28 años, al que localizaron en la Escuela Nº 5 del barrio El Dique.

Los voceros mencionaron que varios efectivos, cuando salió del cuarto oscuro, lo rodearon y le dijeron que los debía acompañar a la sede de la comisaría de la jurisdicción. ¿La razón? Tenía una citación a indagatoria, que no podían notificar.

El expediente en su contra fue motorizado por una joven de 26 años, con la que mantuvo una aparente relación y, que lo denunció en la Comisaría de la Mujer, por una situación ocurrida meses atrás.

Aparentemente, en una noche en la que la chica se encontraba en un reconocido boliche de avenida 44 entre 10 y 11, Bojanovich la interceptó y le recriminó “que había ido al lugar sin su permiso, por lo cual la obligó a retirarse con él”.

Al parecer, acto seguido, continuó el enojo dentro de un automóvil, al punto que, en base a la presentación de la joven, “la despojó de su teléfono celular, que tiró varias veces al suelo, destruyéndolo por completo”.

Además la habría insultado de arriba a abajo y hasta, contó, le propinó varios golpes en distintas partes del cuerpo.

OTROS CASOS

Además de la aprehensión de Bojanovich, hubo otros sujetos detenidos con pedido de captura activo.

Uno por “lesiones leves en concurso real con tentativa de homicidio” y tres por abuso sexual.