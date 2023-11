Elecciones 2023.- Sergio Massa, Malena Galmarini, Gabriel Rubinstein... Una oleada de desmentidas de renuncias tras la victoria de Javier Milei en el balotaje

En medio de fuertes rumores de que Sergio Massa dejaría de ser el ministro de Economía tras la contundente derrota en el balotaje contra Javier Milei, desde su entorno salieron a desmentir el pedido de licencia. Y lo mismo hicieron otros funcionarios afines al candidato de Unión por la Patria.

Por lo pronto, anunciaron que Massa se reunirá a las 12 con su gabinete en el Palacio de Hacienda, en su primera actividad tras el balotaje de ayer. Así lo confirmaron fuentes de Economía, que aseguraron que “no se tomará licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión de hoy del presidente Alberto Fernández con el presidente electo Javier Milei”. Además las mismas fuentes indicaron que “evaluará su situación esta semana”.

De todas formas, sigue flotando en el aire la frase que tiró ayer en su discurso de "se terminó una etapa", que fue la que alimentó las versiones, por lo que no se descarta que finalmente decida alejarse del cargo.

Más desmentidas de renuncias

Por otro lado, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, rechazó este lunes que vaya a renunciar a su cargo o a pedir licencia hasta el 10 de diciembre. “Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica; no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, precisó Rubinstein en X. Así, el viceministro de Economía, salió al cruce de versiones sobre una posible licencia hasta la finalización del mandato.

Mientras que la titular de la empresa Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini, desmintió en la madrugada de hoy su renuncia al cargo. Su desmentida se produjo tras una versión que difundió una periodista luego de la derrota en el balotaje de Unión por la Patria.

"Silvia, no digas disparates. Espero que sea sólo mala información. Tengo la camiseta bien puesta de la empresa y obras por terminar. Chequeá, antes, Cariños", señaló la excandidata a intendenta de Tigre en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), en respuesta a un posteo de Silvia Mercado.