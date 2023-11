Paula Chaves y Sabrina Rojas se reencontraron, a sólo tres meses de las picantes confesiones de Ximena Capristo

Paula Chaves demostró que las fuertes declaraciones de Ximena Capristo sobre cómo sería ella como amiga no afectaron en su relación con Sabrina Rojas, con quien hará teatro en Villa Carlos Paz: “Arranca una nueva aventura. Una nueva comedia. Las mismas ganas de siempre de divertirnos en familia con Pedro Alfonso, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Sabrina Rojas, Camilo Nicolás y Michelle Masson”, escribió Paula en Instagram, anunciando el espectáculo y el reencuentro con Sabrina. Así, en la misma sintonía buena onda y ansiosa por salir al ruedo, Rojas le comentó a Chaves: “Qué feliz estoy de ser parte”.

En este contexto, vale recodar que, a mediados de agosto, Ximena Capristo hizo picantes declaraciones sobre Pedro Alfonso y Paula Chaves luego de que se distanciaran de Gustavo Conti en el plano laboral y personal: “Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Había un manoseo, un ‘yo le digo a ella, ella le dice a la otra’”, dijo Ximena, sobre las reuniones con Paula y Pedro, en las que también participaban Sabrina Rojas y Luciano Castro cuando eran pareja.

Y como si fuera poco, fue dura con Chaves, dónde Capristo agregó: “A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”, cerraba Ximena.