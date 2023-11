Javier Milei reveló más detalles de su reunión con Alberto Fernández y alertó: "El riesgo de hiperinflación está"

El presidente electo, Javier Milei, comentó hoy que la charla que mantuvo con el mandatario saliente, Alberto Fernández , fue "muy cordial" y "muy productiva", y destacó que "es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado a cargo" del país".

En un giro respecto al estilo duro con el que se hizo conocido en los medios y en la política, el líder de La Libertad Avanza sostuvo que "lo que manda en el pragmatismo" y que por lo tanto resulta necesario "considerar la interpretación que tiene el otro sobre los hechos".

"Fue una charla muy cordial, estuvimos un rato largo hablando.

Para mí fue valioso, hablamos sobre cuestiones de la transición, sobre cuestiones de política interna, de política internacional muy importantes, y de la cuestión social", reveló en una entrevista con el analista y consultor económico Manuel Adorni.

"Fue una charla muy productiva, obviamente que en algunos aspectos no estamos de acuerdo, hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada. El pragmatismo hace que la interpretación que tiene el otro sobre los hechos tengas que considerarla", explicó Milei, en un tono irreconociblemente moderado.

Y siguió: "Acá vos tenés que dentro de tu marco interpretativo con criterios y valores morales, después lo que manda es el pragmatismo. En ese sentido, es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado a cargo, que te cuente cómo la ve", señaló sobre su intercambio con Alberto Morales.

MILEI ALERTÓ QUE "LOS RESULTADOS NO SERÁN INMEDIATOS" Y QUE "HAY RIESGO DE HIPERINFLACIÓN"

El presidente electo Javier Milei aseguró hoy que los resultados de su plan económico "no van a ser instantáneos", al tiempo que ratificó su plan económico y dijo que "el riesgo de la hiperinflación está".

"La política económica tiene resabios. En el caso de la política monetaria que está más estudiado son entre 18 y 24 meses.

Y todo lo que han hecho en estos años va a seguir impactando, por ejemplo, en la política monetaria va a seguir impactando la inflación", evaluó Milei.

En una entrevista por streaming, sostuvo: "No es un tema menor lo que te dejan, no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro".

"Eso hay que tenerlo presente porque los resultados no van a ser instantáneos y habrá que explicarle a la población el estado la economía", resaltó el mandatario electo.

Según dijo, "el riesgo de la hiperinflación está" y se va a hacer "todos los esfuerzos para evitarlo".

El mandatario electo Javier Milei aseguró hoy que se aplicará la ley en caso de que aumente la conflictividad social en las calles cuando desembarque en el gobierno y advirtió que no se dejará "extorsionar".

"Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar", respondió Milei en una entrevista transmitida por Youtube al ser consultado sobre qué pensaba hacer en caso de protestas en las calles.

"Si no, no resolvemos más esto. Hay una parte del discurso que decimos dentro de ley todo, fuera de la ley nada y no nos vamos a dejar extorsionar por los violentes, que porque tienen un privilegio del estado te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión entonces vamos a ser el peor país del mundo", enfatizó el presidente electo.

Además, el líder de La Libertad Avanza subrayó que se siente "absolutamente respaldado" por las fuerzas de seguridad.