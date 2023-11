Fernanda Iglesias se siente mucho más fuerte sin amor

Fernanda Iglesias está a puro cambio. Se separó del padre de sus hijos, viajó a España, ahora volvió a Argentina... Pero se siente mucho más fuerte sin amor: “¡No me busquen más novio!”, pidió en Instagram. “Todo el mundo me dice ‘ya vas a encontrar a alguien mejor’. Como si esa fuera la solución a todo. Entiendo que estar bien en pareja es un planazo, pero no es el único”, lanzó.