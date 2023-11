Grieta farandulera: los famosos ya se sacan los ojos por el triunfo de Javier Milei

Los famosos se pronunciaron en las redes tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje y, claro, hubo lío. Era de esperar: la elección los tenía en el centro de la escena, intentando influenciar a quienes no estaban convencidos, mientras se hablaba del futuro del financiamiento del cine, el teatro y la música. Además, claro, la primera dama es de colega: a Fátima Florez la conocen todos de Calle Corrientes, un ámbito que la comediante ya avisó que no dejará mientras cumple sus obligaciones de primera dama (ver aparte).

No es la única conexión directa con la farándula: ayer Rodrigo Lussich contó que es primo de Milei, mientras la farándula se sacaba los ojos por la victoria del libertario. Estaban por un lado los esperanzados, como Connie Ansaldi, quien lanzó: “Parece que la gente se hartó del kirchnerismo. De la patota. De los negociados. Del hambre y las soluciones paliativas. De estar fuera del mundo. De que no haya libre comercio. Del resentimiento instalado sobre los que generan dinero y les va bien. De las alianzas con los dictadores de este mundo. A todo eso, se le dijo BASTA. Y vos Milei, ojalá sepas lo que estamos depositando en tus manos. Esperanza. Futuro. Progreso. Justicia. Educación. Salud. Y consenso para este pueblo argentino tan golpeado. Espero que le hagas honor a esta oportunidad”. También celebrara Alex Caniggia: “Se acabó el kirchnerismo. R.I.P.”, lanzó en Instagram, mientras Calamaro festejaba. “Vamos al futuro con alegría y las ilusiones intactas. Eligieron los humildes y los trabajadores en todo el país. Basta de ingenuidad y cinismo, de hipocresía y demagogia. Ni yanquis ni marxistas, ni fascistas ni meados”, dijo El Salmón.

En la misma línea que el músico se pronunció la conductora Cristina Pérez, quien a través de la red social X sostuvo: “Libertad: 1. Miedo: 0”. “Empieza una nueva Argentina, nos lo merecíamos”, dijo Cathy Fulop.

Pero también estaban los otros, los conmocionados. Dalia Gutmann escribió: “Estoy en la etapa de la negación”. Ángela Lerena fue completamente pesimista: “La historia ya nos enseñó cómo gobierna la derecha”, lanzó. “Ahora espero que Milei no se enferme, ni viajé mucho ni nada porque no quiero a Villarruel reemplazándolo como presidente”, escribió Malena Guinzburg.

Y hubo cruces, claro. Luego de que Amalia Granata celebrara la victoria de Milei, un comentario en su feed generó el mayor número de reacciones: “Hagamos una despedida que se nos va el Ministerio de la Mujer”, expresó con ironía.

Recogió el guante fue Nancy Dupláa, quien replicó un pensamiento de la escritora María Florencia Freijo, quien había publicado una reflexión crítica hacia la diputada en relación con su controvertido tweet. “No se van las millones de niñas y mujeres que creen en él, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas. No escupas para arriba, consejo”, señaló la politóloga.

“Hay que ser más leída y menos gritona. Hay que tener menos odios y más formación”, disparó Freijo. “Dupláa diciéndole burra a Granata”, comentó Ángel De brito. En menos de una hora, llegó la respuesta de la propia Granata, quien sólo se limitaría a destacar una palabra: “Sorora”.

También se pelearon Érica García y Andrea Álvarez. “La felicidad que siento de que esta gente no esté más en el poder me llena de tranquilidad y consenso. Saber que somos muchíiiiisimos más de los que pensábamos”, dijo Érica, y le respondió a una azorada Tamara Tenenbaum: “Creo que debe ser muy fuerte pensar que uno es influyente y darse cuenta de que no lo es. Creo que pasó eso con todos los artistas y personas de la cultura. No es grave. De todo se aprende”.

En ese punto, reaccionó Andrea Álvarez, histórica colaboradora de Soda Stereo: “Quiero decir algo antes de bloquear para siempre a esta ex rockera convertida en gato devaluado llorando sponsor para seguir sin laburar en su vida. ¡Érica Garcia, sos una basura! ¡Mala gente, mediocre vende humo, fantasma! Solo te quedan las tetas que te garpó Mollo, yegua inmunda”, le tiró.