VTV: por la falta de turnos, piden eliminar las multas

En las últimas horas el municipio de General Pueyrredón, del cual forma parte Mar del Plata, tomó la decisión de suspender las multas por vencimientos de la Verificación Técnica Vehicular en algunos casos particulares. Se trata de aquellos que no consiguieron fecha previo al vencimiento, una situación que se repite en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Es por ese motivo que desde la UCR y Juntos por el Cambio salieron a pedir una solución urgente ante los reiterados casos de vecinos que padecen la misma problemática y solicitan que se adopte en toda la Provincia la medida que tomó esa comuna.

VTV: proyecto y reclamo por turnos

Fueron el senador radical Ariel Bordaisco y el jefe del bloque de JxC Alejandro Rabinovich quienes presentaron un proyecto en el que expresan su preocupación por la falta de turnos para hacer la VTV y reclaman que se eliminen las multas hasta el 30 de abril de 2024.

En el documento se le pide al gobierno de Axel Kicillof que “arbitre las medidas tendientes para que la empresa concesionaria de cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4103/95 y solucione de manera urgente la dificultad para acceder a turnos para realizar la VTV” en Mar del Plata. Y agrega que “las largas filas de autos y las dificultades para acceder a turnos para realizar la VTV en Mar del Plata generan quejas entre los usuarios con una ciudad que tiene un parque automotor activo que ronda los 450.000 autos”.

Bordaisco, sobre el caso marplatense, dijo que “la empresa concesionaria no está cumpliendo con lo que establece el decreto que norma la obligatoriedad de la VTV y pasa a ser un requisito de cumplimiento imposible porque no te dan turnos, la verificación anterior se vence y así el propio Estado provincial te lleva a incumplir la ley”. También destacó que “hay una evidente inacción” y agregó: “Aunque se esté licitando un nuevo esquema a futuro, si a cualquiera lo paran en la ruta no va a poder evitar la sanción diciendo que está esperando que Kicillof resuelva la burocracia del Estado para solucionar el problema”.

Lo cierto es que existe un segundo proyecto, presentado por el senador marplatense, en el que solicita que “hasta el 30 de abril de 2024 no se cobren multas por VTV vencida en todo el territorio provincial”. El argumento es que no se puede “castigar al vecino con una sanción por una falta que no pudo evitar cometer porque el Estado no le dio respuestas”.

Ahora bien, con la medida que tomó General Pueyrredón, quienes tengan los turnos para hacer el trámite y se les venza el permiso de circulación mientras esperan la fecha de renovación, pueden circular sin problemas por ese municipio. No obstante, si los agentes de tránsito solicitan los papeles del vehículo, la persona debe contar con la constancia de tramitación del turno para la VTV, se informó.

De cuánto es la multa y cuánto cuesta hacer la VTV

En cuanto a las multas, según establece la subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense, por circular sin haber realizado la revisión técnica obligatoria, la sanción es el pago de 300 Unidad Fija hasta 1.000 Unidad Fija. Es decir que actualmente se debe abonar entre $87.000 y $290.000.

En tanto, en lo que se refiere al valor de la verificación, el pasado 22 de septiembre la VTV sufrió un nuevo aumento de 54%. Es por eso que sus valores quedaron de la siguiente manera: $2961,10; vehículos hasta 2500 kilos, $9870,35; vehículos de más de 2500 kilos, $17.766,62; remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos, $4935,17; y remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos, $8883,31.