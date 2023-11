El último baile

Enviado especial a Córdoba

El abrazo de Mariano Andújar a Mauro Boselli no fue uno más. Todos se lo dieron unos a otros, se palmaron y se besaron. Sobraron esos gestos en la noche del Mario Kempes de Córdoba. Pero el de ellos dos no pasó desapercibido. No fue uno más, en ese festejo de los jugadores con los hinchas, luego del memorable triunfo sobre Boca en la semifinal de la Copa Argentina. En esos 10 segundos pasó una película por sus cabezas que está a punto de terminarse y que tiene a Estudiantes como protagonista principal. Los dos se despiden del Club esta temporada y tras ganarle al Xeneize se les abrió una puerta más de las tantas que ya vieron a lo largo de sus carreras: se pueden ir campeones o, al menos, jugando una final que no es poca cosa.

El capitán estaba eufórico. Saltó, cantó y juntó a todo el plantel luego del 3-2. Luego, ya más sereno en la antesala del vestuario, recibió a su esposa, sus hijos y a su hermano. Otra vez los abrazos y alguna lágrima que mantuvo hasta que habló con este medio, antes de subirse al colectivo que trasladó al plantel desde el estadio hasta el hotel donde concentró.

“Hay que festejar y luego descansar porque el lunes tenemos un partido también muy importante para nosotros”, trató de bajar los decibeles a lo que acababa de pasar pero mucho no podría.

“¿Si me están haciendo larga la despedida? Lo importante es estar bien. Les estoy agradecido a mis compañeros porque me van a permitir jugar otra final en mi último partido en este club y seguramente en el fútbol. Más no puedo pedir. A los 40 años es un montón”, dijo, emocionado.

“Estos chicos me hicieron emocionar... -dijo y salió del área para no resbalar- El partido estaba para nosotros pero nos complicamos . PEro lo volvimos a remontar porque este equipo tiene recursos y mucha materia prima”.

Mariano Andújar, con 40 años, no anunció si luego del Pincha jugará en el exterior

El arquero de Estudiantes declaró, además, que el haber llegado a esta instancia “es una emoción, un premio al recorrido del plantel cómo jugamos partido a partido y cómo propusimos hasta en los momentos en que eran menos buenos así que es motivo de orgullo”.

La noche en el Kempes les dejó en claro que “fuimos superiores de verdad. Tener uno más ayuda pero fuimos superiores porque fue así el partido, una semifinal es difícil, no tocó sufrir y después pudimos controlar”.

“Solos nos complicamos pero solos también supimos levantarnos. Eso es un mérito también”, agregó.

Respecto al pueblo pincharrata, que se movilizó hasta Córdoba, resaltó el agradecimiento y apuntó contra la organización. “Es una lastima que una semifinal se juegue tan lejos de las sedes de los dos clubes. Boca no necesita moverse porque tiene gente en todo el país. Para nuestra gente es un agradecimiento enorme porque en un día laborable vinieron acá en gran cantidad, nos apoyaron y se pudieron ir contentos”, cerró antes de ingresar al micro para la tardía cena, revisar los goles mil veces y contestar miles de saludos.

BOSELLI TAMBIÉN SE EMOCIONA POR EL INMINENTE ADIÓS

Pero si la noche tuvo un héroe ese fue Mauro Boselli, que en el que iba a ser su anteúltimo partido ingresó en el complemento con el partido 1-2 y en 19 minutos marcó dos goles para poner arriba a Estudiantes. Justo ante Boca, justo en el arco de La 12 y justo para que sus compañeros lo recibieran arriba del micro con el grito de la hinchada: “Muchas gracias Boselli, muchas gracias, por volver a Estudiantes, por hacer tantos goles, por sacarnos campeones, por la Libertadores...”.

Boselli lleva anotados 92 goles en Estudiantes; 13 anotados esta temporada

“Era importante reponernos en el segundo tiempo después de llegar al vestuario en desventaja y con un jugador más. Creo que fue clave haber conseguido el 2-2 de manera rápida. El equipo dio la cara. No los dejamos reaccionar ni que entre en partido. Fuimos unos justos vencedores”, analizó el delantero y goleador además de destacar en varios pasajes que Boca tiene un plantel de jerarquía y que eso los llevó a cometer algunos errores.

Otra vez le tocó convertirle a Boca, el club que lo formó y por eso no los gritó. Pero dijo que no le duele hacerles goles pero que por respeto no lo hace. “No me duele, me pone feliz por mi equipo pero en mi casa me enseñaron respeto por el club que me formó y que me dio lugar durante once años”.

Del segundo gol dijo que sí, que la había empujado Figal, pero que sin su presencia hubiese sido más difícil que eso sucediera. Le gusta hacer goles hasta después de los partidos.

Por último expresó hoy que “sería hermoso coronar la carrera con un título más y más con este equipo pero para eso falta. ahora hay que descansar bien y pensar en Lanús, que también ganando estaríamos peleando el ingreso a la Libertadores”, expresó.

En el final habló de las sensaciones ante su inminente adiós. “Trato de no pensar. Lo vengo trabajado hace varias semanas. Me estoy preparando, pero sé que el lunes va a ser difícil. No será mi último partido pero sí la última vez en UNO con mi gente. Voy a tratar de contener las lágrimas pero no lo asegurio (risas)”, se despidió. Ya se escucha la ovación desde las cuatro tribunas.