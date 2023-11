"Soy cornuda pero no chorra": la reacción de Yanina Latorre al enterarse que Julia Mengolini le iniciará una demanda

Recordemos que, todo empezó después de que Yanina Latorre celebrara en su programa de radio que, tras la victoria de Javier Milei, Julia Mengolini podría quedarse sin trabajo: “Solamente le ruego a Dios que te corten toda la pauta y quiero ver después de qué vas a laburar. Vas a tener que aprender a laburar. No servís para nada, Julia Mengolini, solamente para defender por guita a un gobierno que no sirve para nada”, había dicho Yanina.

Así, tras escucharla, Mengolini le contestó súper enojada: “Sos una terrible cornuda, mersa botinera . Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares”.

Y Yanina fué otra vez: "Esto te grafica, pautera. Soy cornuda y botinera pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Acá la única grasa sos vos. Como te calentaste, parda. Te salió la groncha agresiva de adentro. Le decís cornuda a una mina y le decís botinera. ¿Y vos que sos? Fracasada porrera".

Sin ánimos de terminar con este tema, Mengolini aprovechó su espacio ayer en Duro de domar y contó que iniciará acciones legales contra Latorre. "Pienso ponerle un límite", aseguró.

Como si fuera poco, Pablo Duggan, el conductor del ciclo, decidió intervenir y salir en defensa de su compañera de trabajo: "Si no te gusta la pauta, no labures más en ninguno de los medios en los que vos trabajás porque todos recibe pauta publicitaria. Acá en este programa hay gente con ideologías completamente diferentes. Entonces, hay que lavarse la boca antes de decir semejantes pelotu... desubicadas propias de una cabeza hueca como sos vos que no entendés un carajo de cómo funciona nada", señaló.

Entonces, Yanina expresó irónica: "No pueden vivir sin mí". y para terminar, la panelista aseguró que la demanda que le iniciarán los periodistas no sería genuina sino que se debe a que "se les corta la guita que sostiene la pauta", indicó.