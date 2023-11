Picante cruce y acusaciones entre Yanina Latorre y Julia Mengolini: “Sos mersa y terrible cornuda"

Es sabido que Yanina Latorre es crítica del actual gobierno y hace pocos días se viralizó un descargo que hizo en su programa radial al referirse a los conductores, panelistas y actores que acompañan al modelo kirchnerista.

Para la panelista televisiva existen algunas personas afines al gobierno que tienen miedo de quedarse sin los sueldos altísimos que están cobrando: “Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie. No vas a ganar las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas. Vos lo vas a perder todo, Mengolini, los pauteros, los que viven del Gobierno con los impuestos nuestros, tu mujer Mariela Anchipi que trabaja de panelista y no tiene ningún talento, la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista. Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, que se vayan a la salud, la educación y al gasto público y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de pauta, de radio porque son todos millonarios los K", tiró Yanina, al tiempo que, en X, la conductora buscó un mensaje viejo de Mengolini para responderle que "para bajar la inflación y la pobreza sólo necesitamos que dejen de robar ustedes".

Claro está que, la respuesta de Mengolini no tardó en llegar: "Yanina Latorre sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor, pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme”, señaló Mengolini.

Al tiempo, Yanina volvió a la carga: "Esto te grafica, pautera. Soy cornuda y botinera, pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Acá la única grasa sos vos y mirá cómo te calentaste, parda! Te salió la groncha agresiva de adentro. Le decís cornuda a una mina y le decís botinera! ¿Y vos qué sos? Fracasada porrera… Las defensoras de corruptos por guita cuando no tienen argumentos, te insultan. Todo lo que quieras, Mengolini, pero no debo guita, no estafo ni vivo de la pauta. Vos sos marginal, Mengolini. Seguí haciendo apología del porro y las embarazadas", atacó Latorre.

Y como si fuera poco, para finalizar, Latorre recordó cuando Julia estuvo en LAM: "Fuiste mi reemplazo en la corpo, pero no funcionaste inútil, solo vivís del Estado”. Pero su colega aseguró que fue ella quien renunció: "Vos sabés bien que fui yo quien renunció a la semana porque no aguanté el nido de yararás que es #LAM. Ustedes son malas con el mundo y malas entre sí. La maldad no va conmigo", cerró Mengolini.