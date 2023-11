Confirman que arranca esta tarde la venta de entradas para Gimnasia vs Colón: precios y cómo comprar los tickets

Este martes comenzará la venta de entradas para "la final" por la permanencia entre Gimnasia de La Plata y Colón de Santa Fe. Será desde las 18 horas a través de la web Deportick .

Cada club tendrá disponibles alrededor de 15 mil entradas. La venta comenzará desde las 18. Durante el primer día la venta será exclusivamente para socios. En el caso de existir un remanente, podrá ser adquirido por no socios al día siguiente. Los precios y las ubicaciones serán las siguientes:

Popular Sur: socios $8.400 | No Socios $11.550

Tribuna Vieja Amelia: socios $10.500 | No socios $13.650

Platea Tata Martino: socios $12.600 | No socios $15.750

Desde Deportick, se informó que "cada persona registrada podrá comprar un máximo de 4 entradas. En cada una de las entradas deberá indicarse el nombre, apellido y DNI de cada uno de los asistentes, los cuales deberán en todos los casos ser socios del club".

"Para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra", agregaron.

Ayer pasado el mediodía, tras una reunión que incluyó a Gimnasia, Colón y la Liga Profesional, se determinó la cantidad de espectadores por equipo. Serán 15 mil por cada lado. Se decidió esa cifra por cuestiones de seguridad, más allá de que el estadio tiene capacidad para 41.000 espectadores. Incluso, desde los organismos de seguridad provinciales expresaron sus dudas ante la organización de un partido que será tomado como si fuese un Newell’s-Rosario Central.

Mediante un sorteo quedó definido que Gimnasia será local ante Colón, decisión que no tiene efectos organizativos. La localía solamente define la denominación del partido, la elección de indumentaria y el uso de los vestuarios, por lo que Gimnasia utilizará el camarín local.

Sin dudas habrá un gran operativo de seguridad a causa de la importancia del partido, con unos 1500 efectivos policiales, la mayor parte de ellos en la seguridad dentro del escenario del encuentro. La apertura del estadio será a las 13 horas.

Serán entonces 1000 efectivos policiales abocados a la custodia del evento dentro del estadio, mientras que otros 500 estarán en los accesos de las dos hinchadas y en las adyacencias del Parque Independencia. Además habrá 90 empleados municipales al servicio del ordenamiento del evento.