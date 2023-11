No Te Va Gustar y Leiva anunciaron "Ok" y "Lo siento", dos lanzamientos en conjunto

Ahora, la banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) y el cantautor español Leiva anunciaron el lanzamiento de "Ok" y "Lo siento" dos nuevas canciones en conjunto. Recordemos que, ambos temas surgieron a finales del año pasado, de una reunión entre Leiva y No Te Va Gustar en Montevideo, señalaron los artistas a través de un comunicado.

Bueno es saber que, "Lo Siento" es una canción donde Leiva no solo aporta la voz, sino que es parte de la composición y producción; un track en el que se suma el tecladista de su banda (La Leiband), César Pop, y que participó también en las sesiones en Montevideo. Por su parte, "OK", escrita por Leiva, cuenta con fuerte impronta de Emiliano Brancciari, cantante de NTVG y la participación integral de la banda.

Asimismo, en su país de origen Leiva tiene una discografía en solitario de cinco álbumes en estudio y uno en directo, además de lanzamientos sencillos para diversos proyectos.

Por su parte, No Te Va Gustar, suma con este nuevo lanzamiento una serie de canciones armadas conjuntamente con otros artistas internacionales. En lo que va de 2023, presentó "Yo sabré qué hacer" con Vetusta Morla, "Comida" con el brasileño Johnny Hooker, "Algo me dice" con los mexicanos Enjambre y la versión en vivo de "Crimen" con el argentino Ricardo Mollo.

Por último, la banda liderada por Brancciari anunció su gira internacional "30 AÑOS" que se realizará en 2024 y que tiene su primer show en la Argentina en el Estadio de Vélez Sarsfield previsto para abril. Antes, visitará Colombia y Ecuador, entre otros países.