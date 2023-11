VIDEO. Britney Spears se filmó desnuda en su cama: preocupa su salud mental

Sin dudas, Britney Spears continúa preocupando a sus seguidores con diferentes publicaciones en las que, al menos, pareciera estar un tanto fuera de eje.

Sobran motivos: se grabó bailando con cuchillos, luego se fotografió completamente desnuda en una playa y ahora se mostró sin ropa en su cama.

En el video en cuestión, la cantante solo dice "Buenos días", pero hace muecas extrañas y parece estar "fuera de sí".

Además, no es la primera vez que se muestra así. Vale recordar que, ya publicó videos de este estilo y a sus seguidores les preocupa su salud mental.

Bueno es destacar que, la cantante atravesó años durísimos mientras intentaba liberarse de la tutela de su padre, que durante mas de13 años estuvo decidiendo su destino.

Por otra parte, luego de la publicación de su último video, Britney compartió una foto en la que apareció vestida como colegiala, así como lucía cuando debutó como cantante a los 16 años en su video "Baby, one more time". Junto a esa imagen reveló que este año que está termina no fue bueno para ella: “¡Retroceso a 2023! ¡2023 fue terrible! Estoy tan lista para 2024″, confesó desde sus publicaciones.

En agosto de este año, Britney se separó de su marido Sam Asghari, tras 7 años juntos y solo 1 año de matrimonio. Y a raíz de sus últimas publicaciones, la cantante tuvo que desactivar los comentarios de Instagram por las críticas que recibía. Además, sus dos hijos, Sean Preston, de 17 años, y Jayden James, de 16, decidieron alejarse de ella porque no se sienten cómodos con este tipo de exhibiciones que hace sobre su cuerpo.

Para finalizar, la cantante confesó: “Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos”, reveló Britney