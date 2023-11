Las confesiones de Luciano Castro de su video hot con Flor Vigna: ¿qué dijo?

Flor Vigna publicó tiempo atrás en su cuenta de Instagram un video en el que se podía ver cómo su novio, Luciano Castro, le ponía la mano por dentro de la pollera y le acariciaba sus partes íntimas.

Pero Flor borró de manera inmediata la publicación. Igualmente, permaneció el tiempo suficiente como para generar "flor de lio".

Como era de esperar, la primera en reaccionar fue Sabrina Rojas, madre de los dos hijos más chicos de Castro, Esperanza y Fausto. “Está bueno que a veces piense, Flor que es quien sube la foto, por eso apunto a Flor, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, y que no está bueno que vea a su papá meterle las manos a la novia”, manifestó la actriz, al tiempo que agregó: “Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual... Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, sentenció Sabrina.

Asimismo, Luciano señaló: “está bien, son cosas que pasan, el hecho de no ser parte también terminé siendo responsable porque no tengo redes, no consumo, no las manejo y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día. Aunque parezca mentira, o quizás me hago el bol..., aún desconozco bastante”. Por otra parte, Castro dijo que las palabras de Sabrina Rojas le parecieron correctas: “Me parece muy bien, son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le guste lo tiene que decir”.

Por último, Flor Vigna intentó explicar lo ocurrido con el video: “Fue todo antes de un show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba, no sé por qué por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”, confesó Vigna