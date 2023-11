Gustavo Sofovich fulminó a Marcela Tinayre y quiere un nuevo conductor para "Polémica en el bar": "Mi deseo es..."

Gustavo Sofovich, productor televisivo e hijo del ex conductor de TV Gerardo Sofovich, aseguró en las últimas horas que le gustaría que "Polémica en el bar" sea conducido por otro famoso y no por Marcela Tinayre, quien está a cargo de las emisiones que se transmiten por América TV.

Todo se dio a conocer al aire de Intrusos, tras un audio donde Sofovich le expresó a la periodista Analía Morales su disgusto con la hija de Mirtha Legrand y el deseo de que el conductor del ciclo sea Jey Mammón, con quien estuvo en la presentación de la obra de teatro del ex "Peña de Morfi" en Carlos Paz.

El productor de “Polémica en el Bar” le expresó a la notera del ciclo de América TV. "Preguntale quién va a conducir `Polémica en el Bar´. Lo que sí sé, es que Marcela Tinayre no", lanzó Gustavo para sorpresa de Jey y de la periodista.

"Yo me acabo de enterar", aseguró el comediante. De igual manera, el hijo de Gerardo explicó, de manera muy contundente: "Yo quiero eso, es mi deseo. Mi deseo es que Marcela no lo conduzca".

Por último, en tono de broma, pero con un cierto grado de enojo, el productor señaló: "Ahora tengo problemas con Marcela Tinayre. A mí tampoco me invitó al cumpleaños. A mí no me molesta que no me haya invitado al cumpleaños, me molesta ella".