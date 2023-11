Se agrava la salud de Bruce Willis y no reconocería a Demi Moore: “Se ha desvanecido”

La salud de Bruce Willis se agrava. Por la demencia frontotemporal que sufre, habría dejado de reconocer a Demi Moore, su ex esposa, colega y madre de sus hijos mayores.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, aseguró una fuente cercana a la familia a los medios de comunicación estadounidense.

Por el momento, a su actual esposa y a sus hijos todavía los reconoce. Sin embargo, es una enfermedad que avanza y no tiene cura.

Se trata de un padecimiento neurodegenerativo, donde quienes lo sufren pueden tener problemas de habla, cambios de personalidad o dificultad para comunicarse.

Por su parte, para Glen Gordon Caron, amigo íntimo de Bruce Willis, su sensación es que “entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”.