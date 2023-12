Ibarra confirmó que participará y en Boca quedó todo listo para votar el próximo domingo

El candidato opositor a la presidencia de Boca Juniors, Andrés Ibarra, confirmó que participará de las elecciones en el club que se realizarán el próximo domingo luego de una serie de instancias judiciales que las habían postergado.

“Con el fallo de la Cámara se vota el 17, que es lo que queríamos, más allá de las irregularidades que nosotros denunciamos y pedíamos que se corrigieran. El padrón está mal pero votaremos”, dijo Ibarra en una entrevista con TyC Sports.

La Cámara de Apelaciones revocó una medida cautelar dictada por la jueza Alejandra Abrevaya, que había suspendido las elecciones a pedido de la oposición, encabezada por Ibarra y el expresidente Mauricio Macri, por supuestas irregularidades en el padrón.

Juan Román Riquelme

“Ayer el fallo pasa por encima de eso por un concepto técnico y se puede votar, más allá de que subsiste el tema del padrón que tiene anomalías y que desde nuestro punto de vista se debe corregir”, sostuvo el exgerente de marketing del club y exministro de Modernización durante la presidencia de Macri en el gobierno nacional.

“Siempre respetamos la institucionalidad y hemos tenido enormes diferencias con el actual vicepresidente (Juan Román Riquelme), que hasta dijo que no hacía falta votar”, agregó Ibarra.

“La gran facultad que tiene el socio de Boca es poder votar cada cuatro años. Pero también defender al socio adherente y activo es respetar el estatuto, por eso cuestionamos este padrón. Cuando pedimos aclaración no se hizo y eso desembocó en el camino judicial. La jueza hizo una pericia informática y confirmó las irregularidades”, insistió el candidato presidencial que tiene el nombre fuerte de Macri en el binomio electoral.

El candidato opositor también cuestionó el fallo de la Cámara porque, a su entender, “no se atacó el centro del problema porque hoy hay miles de socios adherentes en la cola de espera y entraron miles de activos por la ventana, hay una maniobra injusta para los hinchas. Lo mismo pasa con los filtros: cuando metés 13 mil socios de un saque tiene su consecuencia en los que entran a la cancha”.

Andrés Ibarra

Las elecciones se realizarán el próximo domingo de 9 a 18 en las 3 carpas ubicadas en la Bombonera, con 94.188 socios activos en condiciones de sufragar. Juan Román Riquelme encabeza la fórmula del oficialismo, acompañado por el ahora presidente, Jorge Ameal.

En la vorágine de respaldos en la previa de una elección tan discutida, el exvolante Blas Giunta adelantó hoy que se irá de Boca Juniors, donde trabaja como coordinador de las inferiores junto a Diego Soñora, si Riquelme “no gana las elecciones” del club de la Ribera.

“Si no gana Román yo me voy”, dijo Giunta en declaraciones al programa partidario Boca Pasión Total. “Con estos tipos estuve más de 20 años sin ir a la cancha. No te daban una entrada ni a palos. Estar en la Bombonera me hace sentir como que volví a jugar. Te emociona la gente”, apuntó el exfutbolista contra Ibarra y Macri.

“Yo estuve 20 años afuera de Boca por toda esta gente que quiere agarrar el club. Me marginaron totalmente, por eso tuve que ir a trabajar a otros equipos”, siguió Blas.

Y recordó la condición que le pusieron dirigentes de la lista opositora cuando lo sondearon para ser el entrenador de la Primera: “Un día me quisieron contratar como DT porque había hecho una buena campaña en Almirante Brown. Y me dijeron: ‘¿Qué hacemos con el 10?’. Yo les dije: ‘Conmigo juega. Es Román y 10 más’. Y después de eso no me llamaron nunca más. Justo me vinieron a hablar mal de Román, ja. Y yo lo amo”.

En las elecciones de 2019, en las que justamente ganó la fórmula de Jorge Ameal y Mario Pergolini, Giunta estaba con la lista de Royco Ferrari y José Beraldi; pero Riquelme al final se incorporó a la primera fórmula apenas diez días antes de los comicios y una vez victorioso en las urnas, no dudó en sumarlo a pesar de su militancia en una tercera lista.

¿BANEGA LLEGA AL XENEIZE?

El mediocampista Ever Banega rescindió anticipadamente su contrato con Al-Shabab Club de Arabia Saudita y quedó en condiciones de negociar su regreso a Boca Juniors, que se concretará si Juan Román Riquelme es elegido presidente del club en las elecciones del domingo próximo.

El rosarino de 35 años, tiene todo acordado en lo económico para regresar a Boca, club en el que comenzó su carrera entre 2006 y 2008.