Algo huele mal: saquean una casa en La Plata y antes de irse, usan el baño

La inseguridad en La Plata no da tregua y no distingue zonas, días ni horarios. De una punta a otra, el delito se viene imponiendo de una forma arrolladora “que mete miedo”. Cada jornada, con cada robo callejero, entradera o escruche, los delincuentes van ganando más y más terreno. Y, según afirman los vecinos, no se vislumbra a corto plazo un freno a este peligroso avance.

El avance es tal, que en los últimos tiempos asombra la impunidad con la que actúan los hampones en la Ciudad, transformando a las calles cada vez más inseguras. Nadie se salva de los ladrones, a quienes ya no les importa quedar filmados por las miles de cámaras de seguridad, entre las del municipio y las privadas, que se encuentran apostadas en los barrios.

En este contexto alarmante, ahora se reportó un audaz escruche en la vivienda de una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en el, según indicaron fuentes oficiales, se cree que hubo “trabajos de inteligencia” previo al robo concretado ayer en horas de la mañana. Según pudo saber EL DIA en exclusiva, el episodio delictivo tuvo lugar en la cuadra de 29, entre 44 y 45, en el barrio de La Loma.

La propietaria, una agente penitenciaria que cumple funciones en la Unidad 25 de La Plata, se encontraba trabajando al momento en el que al menos tres delincuentes se metieron en su domicilio. “La víctima fue alertada al celular por una vecina. La mujer le contó sobre una situación extraña en las inmediaciones de su casa en la que logró ver a un hombre merodeando y mirando por su ventana”, mencionaron voceros del caso.

Ya anoticiada sobre esta situación, la propietaria, que había salido rumbo a su trabajo a las 7 horas, retornó a su domicilio alrededor del mediodía y constató el peor escenario: la cerradura de la puerta rota, sus pertenencias revueltas y hasta una desagradable sorpresa, el baño usado y sucio.

Ruidos y actitud sospechosa

“Un hombre de apariencia muy bien vestido y con el teléfono en mano”, esa fue la imagen que observó la vecina de la víctima y que le resultó “raro” por la cantidad de tiempo que pasó frente al domicilio atacado. “Tras ver esta situación, realizó ruidos con la ventana y este (el sospechosos) al percatarse de que lo estaban viendo, actuó como si estuviera hablando con alguien por celular y se retiró”, detallaron.

Estos movimientos llamaron la atención de la mujer -de nombre Marta- y motivó al llamado de alerta a la propietaria de la vivienda que, como se mencionó, al regresar de trabajar confirmó que todo fue parte del robo a su casa. “Encontró la cerradura salida de lugar, como palanqueada, ante esto ingresó dentro de su inmueble y observó todo revuelto”, indicaron.

En medio de la angustia que la invadió, la víctima dio aviso a la Policía y reveló que aparentemente hubo “trabajo de inteligencia” previo al ataque a su vivienda. “Sus vecinos le dijeron que días atrás vieron a un sujeto sentado en la cuadra, mucho tiempo, por lo que sospecha que le fijaron la casa”, contaron los voceros del caso.

“Sospecha que los ladrones observaron su rutina laboral”, agregaron además. Asimismo, según el relato de la mujer, fueron al menos tres sujetos los que actuaron en el robo. “Ante lo ocurrido accedieron a las cámaras de seguridad de su vecina y observó por imágenes un Volkswagen Suran color gris, en donde al menos tres sujetos, uno de ellos el que se observó muy bien vestido en horas tempranas y otros dos ‘normal’, salían de su domicilio”, revelaron los efectivos.

Un pasaporte español

De acuerdo a su denuncia, los ladrones se llevaron un televisor de 60 pulgadas, un equipo de música Sonic con parlantes, ropa, joyas, entre ellos un rosario y una cadena de oro. En tanto agregó que también le robaron un pasaporte español a su nombre. Por estas horas la Policía busca a los implicados.