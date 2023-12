Vecinos de La Plata llevan más de 24 horas sin luz por el violento temporal

La tormenta que pasó por La Plata fue feroz. A tal punto que media ciudad se quedó sin luz y aún hay vecinos que llevan más de 24 horas sin servicio por el temporal con ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora que arrancó pasadas las 4 de la madrugada de ayer. La empresa Edelap, en su primer comunicado informó que la reparación total del servicio podría llevar varios días, y en el transcurso del domingo comunicó que más del 65 por ciento de los usuarios afectados ya había recuperado la luz. Anoche, según difundió la Municipalidad, aún estaban sin servicio más de 49.000 usuarios.

Es por eso que este lunes siguen llegando mensajes de vecinos afectados por la falta de energía eléctrica en distintos barrios. A las 7 de la mañana Jorge escribió desde Ringuelet para asegurar que "en la zona de 3 a 1 y de 516 a 520 llevamos 27 horas sin servicio", mientras que Ana Saenz sostuvo que en ese barrio "estamos sin energía eléctrica. Por mi parte hice reclamos que de nada sirven. Solo voces grabadas te responden con discursos hechos de soluciones inexistentes".

Sara Fortino, por su parte, expresó: "No tenemos luz desde hace 27 horas. Las cuadras 58 entre 135 y 136, y de 58 entre 137 y 138 estamos a oscuras". La misma situación reportaron desde un sector de Estancia Chica.

Esta madrugada una vecina denunció que se había caído un árbol sobre su casa en 15 bis y 493, de Gonnet, y que había cortado los cables de luz. "No vino ni la Municipalidad, ni Defensa Civil ni Edelap. Esto es un peligro", se quedó la damnificada. Mientras que desde Villa Elisa y Arturo Seguí manifestaron hoy que "estamos sin luz y por ende sin agua y teléfono. Son muchas horas. No tenemos forma de hacer nuestras quejas, si no es por este medio. Recién tenemos poco de Internet, se corta y vuelve de a ratos".

Por otro lado, informaron que "un árbol cayó durante la tormenta en 68 esquina 17 y arrastró cables de luz, que quedaron colgando sobre la calle". Contaron que "apenas pasan los autos" y que la situación la padecen desde las 4 de la mañana del domingo, cuando se desató el temporal. "Siendo las 22:30 del domingo nadie respondió al reclamo", manifestaban anoche al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896).

Sin luz y sin agua en varios sectores de La Plata

Desde ayer, en algunos casos, la falta de luz también tuvo consecuencias en la escasez del servicio de agua. Esta situación se registró en City Bell, Villa Elisa y Parque Sicardi, entre otros.

La caída de árboles y postes generó que el cableado aéreo quede afectado y eso provocó la inmediata salida del servicio de la red de energía eléctrica para miles de usuarios.

Tal como informó EL DIA en su edición impresa de este lunes, ayer, en 9 bis entre 506 y 507, Antonio Talerico, vecino de la zona, informó que la zona se quedó sin luz ni bien comenzó el temporal. Contó que “hubo gente que perdió lo que tenía el freezer, que había comprado para las fiestas y para stockearse para las semanas siguientes ante los precios que tiene la carne. Intentaron resguardarse, no aguantó el freezer, y perdió mucho dinero que tenía en mercadería”.

En el barrio Hipódromo, el doctor Lisandro Mariño, director médico del Hogar de la Mujer de 37 y 119, dijo que estuvieron más de 17 horas sin luz. “Si bien contamos con grupo electrógeno para garantizar el funcionamiento -llevamos gastados 74mil pesos en gasoil- nuestros vecinos y el barrio todo carece de respuesta por parte de la empresa prestataria”. Cristina, de boulevar 83 entre 118 y 118, sostuvo que desde las 4 de la mañana se cortó la luz en la zona y pasadas las 19 aún no tenía servicio. “El 0800 de Edelap no responde y es imposible saber cuándo volveremos a tener servicio, con las consecuencias que eso genera”, dijo la usuaria.

Guillermo, de Parque Sicardi, se quedó sin servicio a la madrugada. Sin luz y sin agua, atinó a decir: “esto es un caos. Tuve que ir hasta la casa de mi papá, en el casco urbano, para hacer un trabajo que tengo que entregar. No tenemos señales de que pueda regresar el servicio en las próximas horas. Nadie ha llegado al barrio para hacer los trabajos de reparación del servicio de luz”.

En Villa Elvira, Villa Elisa, Villa Castells, City Bell, Altos de San Lorenzo, Gonnet y algunas zonas del casco urbano llevaban ayer a la tarde más de 12 horas sin servicio de energía eléctrica y la desesperación fue moneda corriente, principalmente porque mucha gente había hecho las compras para las fiestas de fin de año y temió perder todo por la falta de refrigeración de los productos. Algunos usuarios intentaron llevar su mercadería a casas de familiares o amigos para preservar lo que habían comprado con tanto sacrificio, según contaron distintos usuarios a este diario.

Lo que dijo Edelap

Desde la empresa Edelap indicaron que “como consecuencia del extremo temporal que azotó en las últimas horas a gran parte de la provincia de Buenos Aires, con ráfagas de viento de gran intensidad, abundantes precipitaciones y gran caída de descargas atmosféricas, se han producido daños en las redes que distribuyen energía eléctrica en la región, producto de la caída de árboles, la voladura de techos y de cartelería”.

“Desde la madrugada la empresa puso en marcha su Plan Operativo de Emergencias en coordinación con las fuerzas vivas y los Municipios en los que presta servicio para atender los casos más urgentes, abastecer de energía los servicios esenciales, y realizar un relevamiento de los daños producidos por este evento climático excepcional”.

Según establece el Plan Operativo de Emergencias se priorizó la atención de usuarios sensibles (electrodependientes y servicios esenciales) y la atención de situaciones de potencial riesgo en la vía pública en una primera instancia. En paralelo se llevaron a cabo las reparaciones que afectan a redes que brindan energía a mayor cantidad de usuarios y luego se trabajó sobre las interrupciones puntuales e individuales.

“El evento meteorológico excepcional que afectó a la provincia ha provocado daños de distinta consideración”, indicaron en la compañía, donde agregaron: “en función a la evolución de la intensidad del evento climático, los anegamientos y los daños que se produzcan, la restitución del servicio a usuarios de algunas zonas podría llevar varios días”.

Entre los diferentes trabajos que realizaron ayer se incluyeron tareas en 148 entre 467 y 472; 4 entre 74 y 75, donde una columna de cableado estuvo a punto de caer; en 28 entre 478 y 479 (para restituir el servicio en sectores afectados de Gonnet y Hernández); en El Rincón y Villa Elisa (21 de 449 a 455); en 511 y 15 de Gonnet; y en ruta 36 y 708 (Poblet).