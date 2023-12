VIDEO.- Raid de entraderas en La Plata y el relato de una pesadilla: "Pensé que me mataban"

El raid delictivo perpetrado por la banda armada que se tiroteó con policías anoche en La Plata, tuvo como blanco una casa de las adyacencias de 501 y 135, en proximidades de las canteras de Gorina, en donde una pareja de propietarios vivió una verdadera pesadilla.

En los videos a los que accedió EL DIA se observa el instante en que el hombre llega a su casa y es sorprendido por los maleantes, quienes le ponen un auto detrás para evitar que escapara y luego lo abordan a piñas, patadas y culatazos. También atacaron con la misma saña a su pareja, quien había salido de la casa para abrir el portón y se encontró con los sujetos fuertemente armados.

En diálogo exclusivo con este medio, la víctima contó que "llegué a mi casa, subo a la vereda para entrar el auto y como no anda el control remoto le aviso a mi mujer para que lo abriera. Pero como al minuto dobla un Peugeot 208, lo ponen atrás del mío, como de tapón, y se bajan dos individuos armados",

"En ese momento me empiezan a pegar culatazos con las armas, mientras que otro del lado del acompañante me roba las cosas del auto", recordó. Y agregó que "yo gritaba y tocaba bocina. Cuando mi mujer asoma al portón, se bajan otros dos, la toman de los pelos, le pegan piñas, patadas y la arrastran por el suelo".

El vecino dijo que "se logró activar la alarma de la casa, que es cuando ellos se dan vuelta y se suben al vehículo. Otro agarra la plata que estaba en el piso y el que estaba conmigo tira un disparo y me pide que me calle".

"A mi mujer le pegaron culatazos. Alcanzaron a entrar al garaje. A ella le provocaron cortes en la cabeza, le pegaron culatazos, la tiraron al piso y le dieron piñas y patadas en la cabeza. A ambos nos pegaron varios culatazos", detalló.

"Vinieron los vecinos, nos atendió una ambulancia y después fuimos al hospital", señaló.

Las víctimas expresaron que "la policía de Gorina en todo momento estuvo muy atenta, pero tienen un sólo móvil". Tras el brutal robo aseguró que "los vecinos ahora están muy preocupados, no pueden creer que haya pasado esto".

"Cuando te apuntan con un arma estas regalado, tu vida depende del delincuente. En ese momento, cuanto me encañonó, pensé que me mataba. No dormí, no pensé que era tan traumático, los cuatro estaban armados", lamentó tras el escalofriante hecho delictivo.

Entraderas, persecución y tiroteo con un delincuente abatido

Una noche infernal se vivió en La Plata por un raid delictivo perpetrado por cinco sujetos armados y extremadamente violentos. En las últimas horas del viernes, los ladrones golpearon primero en una vivienda de City Bell. Luego, repitieron en Gorina y por último en una casa de Melchor Romero. En la huida, mantuvieron un encarnizado tiroteo con la policía, luego se despistaron y terminaron en una zanja. El saldo del fuego cruzado fue de un delincuente abatido.

Fuentes calificadas aseguraron que la banda operó en todos los casos en la modalidad de entradera. En una finca de zona Norte, se alzaron con un cuantioso botín: equipos de sonidos, celulares, ropas varias, dinero en efectivo, una aspiradora, una computadora portátil y un auto Peugeot 208 en el que se dieron a la fuga.

Luego, arremetieron en cercanías de 501 y 135 contra una casa en donde atacaron salvajemente a una pareja, quienes vivieron una pesadilla. Ambos recibieron múltiples golpes a culatazos, patadas y trompadas, por lo que tuvieron que ser asistidos en el hospital de Gonnet.

Poco después perpetraron un episodio de similares características en la zona oeste, en donde obtuvieron dinero en efectivo en pesos y dólares, celulares y armas de distintos calibres.

Para entonces, a partir de distintas alertas, las jurisdicciones policiales que estaban al tanto de los hechos emprendieron un operativo para dar con los ladrones. En ese marco lograron divisarlos en la zona de 167 y 32. Allí se dio lugar al momento de mayor tensión, ya que se libró una cinematográfica persecución en dirección a la zona de 155 y 44 de Lisandro Olmos.

En medio del escape también intervino el Comando de Patrullas. Casi acorralado, el vehículo robado llegó hasta 155 y 49, en donde protagonizó un despiste y terminó incrustado en un zanjón. Esa situación complicó a los asaltantes. Si bien intentaron correr, dos de ellos fueron atrapados en ese momento. En tanto que un tercer ladrón estaba abatido en la parte trasera del habitáculo.

Dentro del rodado hallaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, un pistolón doble caño Zafari 14 1/2, cartuchos, municiones y elementos sustraídos durante las entraderas como una aspiradora, dólares y celulares, entre otros.

Ambos detenidos, de 42 y 43 años de edad, respectivamente, y de nacionalidad argentina, ya se encuentran a disposición de la Justicia penal bajo los cargos de "robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda y utilización de armas de fuego, portación ilegítima de armas de guerra, portación de arma de fuego de uso civil, robo automotor, resistencia a la autoridad, abuso de arma y lesiones".