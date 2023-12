Buscan desesperadamente a un hombre que trabaja de vendedor ambulante y desapareció en La Plata

Un hombre de 44 años se encuentra desaparecido desde este jueves, donde, según comenta su círculo cercano, vino a trabajar a La Plata y después nada se supo de él.

Su nombre es Mario Martín y mide aproximadamente 1.75mts. Es vendedor ambulante y vive en Moreno junto a su familia, aunque trabaja en nuestra ciudad, ofreciendo cosméticos.

"Lo último que sabemos es que el jueves aproximadamente a las 12 horas, la llamó a mi mamá para avisarle que ya había llegado y se iba a poner a trabajar y desde ahí no supimos más nada", comenzó narrando su hijo Nahuel en diálogo con EL DIA.

A su vez, agrega más datos que tienen que ver con su ubicación mediante su teléfono celular: "Se conectó el día jueves a WhatsApp a las 16:01 horas, pero mandamos mensajes, llamábamos y nada".

"Después a la noche yo rastree su celular por la cuenta Google y me figuraba en plaza San Martín y después en plaza Italia, cosa que ya me parecía raro por qué eran las 2 de la madrugada. Después yo ya preocupado al ver que no atendía ni nada, lo llamé, lo llamé. Su teléfono se movió y apagaron la ubicación del celular, pero los WhatsApp le seguían llegando hasta que después ya lo apagaron del todo", sumó.

Por último, al momento de ir a trabajar, Mario llevaba una bermuda de Jean, una remera color salmón y zapatillas negras.

Desde la familia solicitaron que de conocerse alguna información sobre su paradero, se contacten al 1136466812.