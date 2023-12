Messi reveló más perlitas del Mundial: mensaje al grupo en Whatsapp, pedido a Montiel y Topo Gigio

En el mes que se cumple un año de la tercera estrella para la Argentina en el campeonato Mundial Qatar 2022, Lionel Messi compartió un par de anécdotas reveladoras.

La pulga” contó cuál fue su pedido antes de que Gonzalo Montiel metiera el gol que definió el triunfo de la Selección Argentina. Lionel Messi se consagró campeón del mundo cuando Gonzalo Montiel convirtió el último penal contra Francia. Fue en nota que le concedió al Pollo Vignolo para el ciclo “Campeones: un año después". Allí, el rosarino reveló que le pidió a Dios que su compañero definiera la final.

“Le pedí a Dios y le hablaba a Montiel que lo defina”, contó. El delantero del Inter Miami destacó la tranquilidad del equipo, respaldada por las intervenciones del arquero albiceleste, pero también reveló la tensión y la necesidad de cerrar el partido.

En ese sentido expresó: “Si bien estábamos tranquilos porque Dibu había atajado dos, teníamos más chances. Le decía que lo termine ahí, que se termine todo”.

Además, Lionel Messi abordó el cruce con Países Bajos, enfatizando su rechazo a las provocaciones fuera de la cancha y la importancia del respeto al rival. Reconoció que se arrepintió tras su reacción impulsiva en el campo de juego.

“El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente”, comentó. “Apenas lo hice dije: ‘Qué pelo***. Lo único que falta es que no ganemos’. Suelen pasar esas cosas”, consideró.

Finalmente, el astro del fútbol recordó el enfrentamiento con Lewandowski, subrayando que sus declaraciones previas fueron genuinas y que las palabras del delantero polaco lo habían molestado.

La habilidad de Messi para eludir a su oponente fue, según él, una respuesta a las provocaciones. “Cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó -aseguró- Lo volví a gambetear porque era él”.

MESSI Y EL MUNDIAL 2026

Messi dejó abierta la posibilidad de jugar el Mundial-2026, aunque aceptó que será "difícil" considerando que, para entonces, tendrá 39 años.

"No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá", declaró Messi, de 36 años, entrevistado por Star+, a casi un año del título obtenido en Catar-2022.

"Quizás nos va bien en la Copa América (de Estados Unidos-2024) y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista es difícil", dijo el capitán de la selección campeona del mundo sobre la posibilidad de jugar un sexto mundial de fútbol consecutivo.

El astro jugó su último partido para la selección albiceleste por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial-2026 en Norteamérica el 21 de noviembre en el Maracaná, cuando Argentina se impuso 1-0 a Brasil.

Messi, del Inter Miami, aseguró ser "el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. Soy consciente también de que me fui a una liga menor (la MLS de Estados Unidos), pero pasa mucho por lo personal y la manera de afrontarlo y de competir de uno".

"Mientras me sienta que estoy bien y puedo seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América", que ya ganó en Brasil en 2021, dijo.

"Después el tiempo dirá si estoy o no. Voy a llegar con una edad que, normalmente, no me dé para jugar el Mundial. Dije que creo que no voy a estar. Parecía que después del Mundial me retiraba y todo lo contrario. Ahora quiero estar más que nunca", confesó Messi.