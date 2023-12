Se separó y ahora Nito Artaza contó todo sobre los rumores que lo vinculan con una bailarina

Tal cual lo anunciábamos ayer respecto de la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, después de seis años de casados, ahora, surgieron rumores de que el humorista había comenzado una nueva relación con Belén Di Giorgio, una bailarina de su equipo de trabajo: “Es una persona que conocemos hace cinco años. Tenemos una relación de afecto, de cariño, de absoluta confianza. Es una chica que queremos mucho y es gratuito que hablen de una supuesta relación que no existe. Es nuestra amiga personal, de Cecilia y mía”, aclaró Nito Artaza en el intento de no dejar dudas en este presente.

En este sentido, Di Giorgio también será parte del elenco de la obra que preparan Artaza y Miguel Ángel Cherutti para la temporada teatral en la que celebrarán sus 30 años trabajando juntos. “Va a estar con nosotros justamente por la confianza que le tenemos”, señaló Artaza.

Asimismo, Nito debió salir a aclarar esta versión de romance luego de que trascendiera su separación de Cecilia Milone, con quien continúa manteniendo un buen vínculo tanto desde lo personal como desde lo profesional.

Milone, aportó lo suyo: “Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo”, reveló Milone.

Finalmente, todo parece indicar que, Cecilia Milone y Nito Artaza intentan mantenerse lejos de los escándalos mediáticos o de cualquier situación que los exceda y buscan transitar su separación puertas adentro.