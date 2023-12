Seguridad reforzada y novedades: cómo será el show de Fátima Florez, la Primera Dama

Falta poco para el debut de Fátima Florez en Mar del Plata, una plaza que ya conoce de memoria sin embargo será, para la artista, una temporada bisagra por varios motivos. No sólo porque será la primera que haga como Primera Dama sino porque, además, será el primero que haga sin la producción de Norberto Marcos, su ex marido, manager y productor, con el que trabajó desde sus inicios hasta meses atrás cuando se separaron.

Por eso, el 26 de diciembre será especial para Florez, en tanto, tendrá todos los reflectores puestos en su debut en La Feliz. La pareja del presidente Javier Milei desembarcará en Mar del Plata bajo la producción del empresario Guillermo Marín quien, ayer, contó detalles de cómo será el espectáculo.

“Viene todo muy bien. Estamos trabajando mucho. A ella le cambió la vida”, manifestó el productor. Además, contó cómo será el tema de la seguridad. Al respecto, dijo que lo que harán será “reforzar la seguridad del teatro por una cuestión de evitar conflictos” aunque dijo que “lo otro no lo sé, tengo que hablarlo con la gente que le maneja la custodia y demás”.

Sobre el show, contó que “va a haber políticos” y dijo que “a Moria tal vez no se la haga pero no por cuestiones legales sino porque hay que cambiar, no se puede hacer siempre lo mismo”.

Aunque faltan ultimar detalles, Marín adelantó que será “una puesta muy grande, de pantallas y demás. Hace cosas de cantantes de afuera, como Taylor Swift. Va estar bueno”.