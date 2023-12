VIDEO. En Sicardi y Villa Garibaldi reclaman que están "tapados" de basura e "invadidos" por los mosquitos

Los vecinos de Sicardi y Villa Garibaldi están presos del basural que se formó y castiga los dos barrios. Reunidos en 7 y 650, comentaron cuál es la realidad que viven desde antes del temporal y los problemas que surgieron luego.

“Desde antes del 10 de diciembre no pasa el camión de basura y se acumula todo, lo que es dañino para la salud de los grandes y chicos que viven en el barrio”, indicó Andrea.

Paola mencionó que han hecho los reclamos correspondientes al 147 pero “te dicen que en tres días se soluciona y no sucede”. Un factor en contra es que aún no se nombraron los delegados de la nueva gestión, por lo que no hay a quién dirigirse para trasladar el inconveniente.

“El barrio parece un gran compost, los perros rompen las bolsas y nos tenemos que hacer cargo nosotros. No cortan el pasto, no recogen las ramas de podas que ya están secas. Te sentís en un estado de abandono total”, agregaron las damnificadas en representación de Sicardi y Garibaldi.

Paola sostuvo: “Pagamos contribución por asfalto en calle de tierra, que encima no vienen a mantener ni una vez al año”. “Los árboles que tiró la tormenta siguen ahí. El abandono es total, no sabemos hasta cuándo tenemos que esperar para que nombren delegados”, agregó Andrea.

A esta realidad se le suman “los mosquitos, las moscas, el calor y el olor. Es un combo terrible que no te deja salir ni a la vereda”. Además, contó que días atrás se murió un caballo en la zona “y estuvo durante muchos días ahí porque no podían sacarlo ni sabían por qué se había muerto”.