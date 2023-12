Golpearon a una abuela, la ataron a la cama y escaparon con el botín

A tan solo 52 kilómetros de distancia de La Plata, una jubilada de 82 años vivió la peor noche de su vida en la que de milagro, no terminó en tragedia. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, en la localidad bonaerense de San Vicente, un grupo de cuatro delincuentes armados ingresó en la madrugada de ayer a la casa de una abuela mientras dormía. Ya en el interior la ataron y golpearon brutalmente para robarle una gran suma de dinero, alhajas y otros elementos de valor. Además provocaron destrozos en la vivienda.

Según relató el hijo de la víctima, Ismael Salgueiro, la secuencia del robo ocurrió entre las 2 y las 4 de la madrugada. En este sentido los ladrones ingresaron a la casa ubicada en un primer piso, arriba de un local comercial, en Sarmiento al 500. Se cree que primero se metieron al terreno a través de una propiedad vecina y luego utilizaron una escalera que había en el lugar para llegar hasta la vivienda.

El nivel de violencia ejercido por los hampones fue tal, que la jubilada quedó en estado de “shock” debido a el lamentable momento que le tocó vivir. Por estas horas la policía se encuentra detrás del caso ya que, según se pudo saber, parece ser que el brutal ataque no fue al voleo: hace cinco días el hijo de la víctima también había sufrido un violento robo en su domicilio.

“Actuaron con mucha saña”

Cabe mencionar que tras tomar en su poder el cuantioso botín, los delincuentes se escaparon con rumbo -hasta el momento- desconocido. Tras el ataque, la jubilada fue auxiliada por vecinos y rápidamente radicó la denuncia. “Me sorprende la saña porque están pasando muchas cosas graves y estamos a cinco cuadras del Municipio”, dijo el hijo de la jubilada.

Según se informó los hampones causaron severos destrozos en toda la vivienda en la que estuvieron aproximadamente dos horas.

“Me sorprende que en cinco días de diferencia entren a mi casa y luego a la casa de mi madre. Me gustaría que empiecen a cambiar las cosas en el pueblo. Le pedimos a las autoridades que trabajen en el caso porque es todo muy extraño. El pueblo está asediado por los delincuentes desde hace un tiempo”, agregó. Según pudo saber EL DIA, en el mencionado robo a su domicilio el pasado 22 de diciembre, los ladrones que actuaron golpearon a martillazos a dos de sus tres perros al escapar. Quedaron filmados.

“Es impensado lo que me pasó. Soy un ser confiado, no temerosa, salgo de noche a la farmacia, incluso si es tarde, y nunca pensé que me iba a suceder esto acá”, reveló angustiada la jubilada atacada. “Fue un mal momento, tuve que tener la capacidad de poder soportar. Espero que si me están escuchando los que hicieron este festín, sepan que no se debe vivir de esta manera”, expresó entre lágrimas.

“Me duele todo, pero lo vamos a soportar, lo que quiero es que no vuelva a suceder”, concluyó.