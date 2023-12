Quién es De Dios Pintado, la primera cara nueva del Lobo

Gimnasia está a una firma nada más de sumar su primera cara nueva a un plantel que necesita reforzarse pensando en el 2024 y en el objetivo de Leonardo Madelón y su cuerpo técnico de aspirar a la clasificación a las copas internacionales.

Tal cual informó este matutino en su edición de jueves, el lateral derecho uruguayo Juan de Dios Pintado tiene prácticamente todo cerrado para ser jugador de un Lobo que le comprará un porcentaje del pase al nacido en Montevideo hace 26 años.

De esta manera, Madelón sumará una alternativa al costado derecho de una defensa en la que Guillermo Enrique es la principal opción hasta el momento.

No obstante, quien surgió futbolísticamente en Juventud de Las Piedras y viene de tener una gran temporada en Defensor Sporting, donde compartió plantel con Matías Abaldo, también puede desempeñarse como volante por ese sector de la cancha.

SACRIFICIO, HUMILDAD Y UNA JUSTA RECOMPENSA: EQUIPO IDEAL DE AUF

De Dios Pintado comenzó su carrera profesional en Juventud de Las Piedras allá por 2015, luego de haberse sumado a las Divisiones Inferiores de la institución años atrás, siendo incluso goleador y figura de la Sub 17, donde marcó 13 goles en 22 encuentros disputados.

Sus buenas actuaciones allí le valieron un salto al fútbol de Brasil, donde recaló en Goiás en la temporada 2020 a préstamo. Sin embargo, nunca pudo acomodarse del todo allí, en plena pandemia. Y tras 24 encuentros sin goles ni asistencias, regresó a Juventud de Las Piedras para la 2021.

En su club de origen volvió a ser. Sumó 21 partidos, 3 goles y 2 pases gol en el ascenso charrúa, lo que le valió un salto al fútbol argentino para sumarse a Godoy Cruz de Mendoza en el 2022.

Sin embargo, la adaptación en el Tomba también le costó y no logró demostrar su mejor versión. De hecho, bajo el mando de Diego Flores en el conjunto mendocino, alternó varias posiciones, nunca encontró su lugar en el once y se despidió de la institución tras 20 partidos en los que no logró pesar como lo esperaba.

Así, en el corriente 2023 fue cedido a préstamo a Defensor Sporting, nuevamente en Uruguay, donde ha tenido la mejor temporada en lo que va de su promisoria carrera.

Viene de un gran 2023, en el que fue elegido en el equipo ideal de la Asociación Uruguaya

Con trabajo, perfil bajo y mucha humildad, se ha metido en el equipo ideal de la temporada de la Asociación Uruguay de Fútbol y también en el que han seleccionado los distintos medios de aquel país. En todos y cada uno de ellos, De Dios Pintado fue seleccionado como el mejor lateral derecho.

Tal es así que el protagonista en cuestión estuvo en la mira de un gigante de aquel país como Nacional, quien finalmente tiene acordado para sumar a sus filas a Rafael Haller, de Danubio.

En lo que ha sido un gran 2023 a nivel personal, quien se sumará al Lobo en cuestión de horas para volver a compartir plantel con Matías Abaldo, acumuló un total de 38 encuentros, 37 de ellos en condición de titular, en los que además aportó un gol y cinco asistencias.

Lo concreto es que Madelón y sus colaboradores tendrán su primera cara nueva para el costado derecho de la cancha, donde precisamente no tendrán al mencionado Abaldo durante las primeras semanas de competencia.

El excompañero del flamante refuerzo del Tripero será parte de la Selección de Uruguay Sub 23 que estará disputando el Torneo Preolímpico que se llevará adelante en Venezuela desde el 20 de enero al 11 de febrero próximo.

VIRTUD OFENSIVA, PROFUNDIDAD Y PRECISIÓN PARA ASISTIR

Más allá del perfil humilde y trabajador de Juan de Dios Pintado, al momento de hablar de sus características futbolísticas vale destacar dos de ellas, fundamentales para cualquier lateral: la profundidad y la precisión al momento de tener que asistir.

Se trata de un jugador de perfil ofensivo, que va muy bien al ataque y que tiene constancia para hacer toda la banda. A esto le suma la buena puntería al momento de tener que enviar centros a los compañeros que ingresen al área.

Frente a esto, una de las cuestiones a mejorar está en la faceta defensiva, en la cual ha sido caracterizado como “correcto” por parte del periodismo charrúa.

Lo cierto es que ahora Madelón tendrá una opción más, para ese costado, mientras espera que el club avance por otros nombres. El arquero, el lateral por izquierda, el volante central y el delantero, las prioridades del Mens Sana.