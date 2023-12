"Es algo personal y delicado", aseguró Nicole Neumann sobre los rumores de embarazo

La exitosa modelo Nicole Neumann, se casó con Manu Urcera y según varios periodistas del mundo del espectáculo, estaría atravesando un embarazo.

Sin mucho tiempo que perder, ante esta noticia que manejan algunos medios, Nicole salió a responderles: "Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.

En esta misma línea, sumó: "No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”.

La noticia fue brindada por Gustavo Méndez, en el programa Todas las tardes”, trasmitido por El Nueve. Allí sostuvo que la famosa de 43 años, estaría embarazada. “Arrancamos diciembre con una bomba en el mundo del espectáculo, estaría embarazada la señora Nicole Neumann y Manu Urcera”, explicó el periodista.