Guillermo Francos dijo cuál debería ser el precio "razonable" del dólar

Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior, habló del dólar y adelantó cuál sería el precio "razonable" de la divisa norteamericana. A menos de una semana de la asunción de Javier Milei como Presidente, uno de los funcionarios que será uno de los pilares del gabinete sostuvo que "el dólar a 600, 650 pesos sería razonable”, aunque aclaró que se trata de una opinión porque él no es economista.

En una entrevista con La Nación+, Francos manifestó que "yo me quedaría tranquilo con el dólar. Lo digo no desde la visión de un economista, pero no veo un motivo por el que deba haber una disparada del dólar". Y agregó que "cuando uno ve la historia del dólar y se fija de cómo partimos años atrás, podría estar en 600, 650, ese sería un valor razonable, pero no digo que ese vaya a ser".

En ese marco el futuro funcionario dijo que "el dólar de la especulación, el dólar libre, que se maneja como el blue, es producto de las expectativas y por eso pasamos de 900 a 1.200 pesos". Además puntualizó que "si uno analiza valores reales en los que debería estar, si no hubiera el tema de las expectativas, un valor razonable debería ser eso (600,650 pesos) haciendo una proyección de la inflación y del dólar previo".