El hincha de Gimnasia que fue despedido por viajar a Rosario consiguió un nuevo trabajo: "No caigo que..."

Una de las historias del fin de semana vinculadas al triunfo de Gimnasia en el desempate ante Colón , en Rosario, es la de Gianfranco Duarte. El joven hincha del Lobo, faltó al trabajo, lo suspendieron y al viralizarse su caso, terminó siendo despedido de la empresa en la que se desempeñaba. Hoy, a través de las redes, comunicó: "Ya conseguí trabajo".

Gianfranco vivió un fin de semana de película. El viernes por la mañana, al igual que un centenar de triperos, descubrió que había sido víctima de una estafa , luego de quedar varado en la Autopista La Plata-Buenos Aires, por esperar un micro que nunca llegó. Luego, dos hinchas "cayeron del cielo" a remolcar su "pobre alma", tras ofrecer bizcochitos, pizza a la parrilla y $11.000, todo lo que tenía a mano para el viaje a la ciudad santafesina.

Su historia se volvió viral y el encargado de su trabajo le envió un mensaje : "El lunes suspendido". Como respuesta, Gianfranco, envió una imagen suya besando el escudo de Gimnasia y explicó ante la consulta de los usuarios de la red social X que "no le había avisado nada" sobre su ausencia ya que "no tenía el visto bueno".

Asimismo, a través de su publicación en la red social X volvió a recibir el apoyo de hinchas de Gimnasia que se ofrecieron a hacer una colecta para pagarle el día descontado, juntar firmas para "ser reincorporado el lunes", propuestas laborales y hasta quienes le dijeron "fin de semana largo para festejar, un tipazo el encargado".

Sin embargo, ayer el hincha tristemente posteó : "Algún alma caricativa que me de laburo?" con el mensaje del encargado que explicaba: "Gian tengo que informarte que ya no formas parte de la empresa, abrazo". Asimismo, sin perder el sentido del humor, el joven destacó: "Peor es irse a la B".

A pesar del mal trago que significó el mensaje del encargado, el joven volvió a utilizar su cuenta de la red social X -ex Twitter- para dar una gran noticia y "final feliz" a la historia de su fin de semana. "Ya consegui trabajo. No caigo que toda esta locura haya terminado así. Millones y millones de gracias a todos por aportar su granito de arena. No se como agradecer toda esta movida, estan todos re locos", destacó Gianfranco, con una imagen suya poniendo la firma.