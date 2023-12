Hinchas de Gimnasia estafados: el dramático relato de los que hacen lo imposible para llegar a Rosario

Un gran grupo de hinchas de Gimnasia denunciaron en las últimas horas a una joven que decía sacar micros hacia Rosario para el partido de esta tarde ante Colón de Santa Fe.

Aproximadamente, 120 simpatizantes triperos se quedaron varados en la Autopista La Plata-Buenos Aires, por esperar un micro que nunca llegó y que iban a ser parte de la gran caravana que se estaba formando desde muy temprano. El pasaje estaba 14.000, con entrada incluida. Pero finalmente, nadie pudo subirse.

En medio de la desesperación y la tristeza por la situación, está la historia de una familia, compuesta por una mamá, amigos y su hijo.

En diálogo con EL DIA, contó como se llevó a cabo la estafa, que los dejó haciendo "dedo" en el costado de la Autopista: "El miércoles se comunican conmigo mediante un post que hacían en distintas paginas del Lobo, que sacan micros desde 1 y 60 y que cobraba 14 mil pesos y te daba una entrada. Yo le expliqué que somos de Mar del Plata, y que éramos 5 personas que íbamos a ir en mi auto hasta La Plata y de ahí subíamos al colectivo de ella. Nos pide por favor que le hagamos la mitad de la transferencia y luego nos dice todo que si. Ayer nos dice ´chicos tienen que terminar de transferir´ y me parecía lógico".

A su vez, continuó: "Salimos a la 1.30 de la mañana de Mar del Plata. Mas o menos a las 3, empiezan a llegar mensajes a un grupo que hizo esta chica, diciendo que no estaban los micros y que supuestamente el chofer no le contestaba los mensajes. Llegando ya casi a La Plata, lo miro a mi hijo y a mis amigos, y le digo: ¿seguimos?. Cuando arrancamos rumbo viaje, ya directamente no nos contesta mas los mensajes".

"Eran tres micros lo que ella sacaba. Estábamos llegando a Pilar y se me rompe un ruleman de la rueda de mi auto y vino un alma caritativa ahí de un taller y me dice ´te lo arreglo, pero para las 10 de la noche". Así que empezamos a hacer dedo. Luego pararon dos autos y nos llevaron. Estamos tristes por esta situación, pero pudimos conseguir las entradas. Hay 120 personas que quedaron varadas", señaló.

MÁS TESTIMONIOS

"Nosotros contratamos 4 micros, pero no llegó ninguno. Nos dejaron varados y jugaron con el sentimiento del hincha. Lo único que siento ahora es bronca y tristeza", dice un lector de EL DIA, que lamentó no poder ir a alentar a Gimnasia con su respectivo pasaje y entrada paga.

"No queda otra que verlo desde casa y que paguen lo que tengan que pagar", aseguró indignado.

¿QUÉ DECÍA EL MENSAJE?

Ante la consulta de varios hinchas, para interiorizarse sobre el traslado a Rosario, la estafadora indicaba que el monto era de 14.000 pesos y daba precisión de dónde iban a partir los vehículos: "Nosotros hacemos salida de ruta 11 y 96, todo 122, 1 y 60 , subida a Autopista y pasamos por la estación Villa Elisa. Salimos a las 6 horas. El valor del pasaje es de $14000 con entrada incluida".

Por último, manifestaba que el costo del traslado, se haría con una seña y luego, se abonaría el resto: "Se reserva el lugar con una seña del 50% y se tiene que terminar de abonar 24 horas antes del viaje ya que no recibimos dinero en el micro. Hasta las 20 tengo tiempo de cerrar lista con entrada, sino después deben abonarse la entrada aparte deben sacarla ustedes".