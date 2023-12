El crudo relato de Luis Suárez: “Tomo tres pastillas antes de cada partido por los dolores”

El delantero uruguayo Luis Suárez se despidió de los hinchas de Gremio de Brasil y está cada vez más cerca de cerrar su llegada a Inter Miami para reencontrarse con su viejo socio y amigo, el astro argentino Lionel Messi.

A los 36 años, el goleador uruguayo convirtió el gol de la victoria sobre Vasco (1-0) y cerró el domingo de frente a los hinchas y acompañado de su familia en su último partido de local por el campeonato brasileño. Bajo la lluvia, en el medio del Arena do Gremio, fue ovacionado por la multitud que se rindió ante un jugador tremendo que tuvo una temporada brillante.

Pese a los intentos de Gremio para retenerlo, Suárez ya tiene decidido “bajar la intensidad” y su futuro está en Inter Miami junto a Messi, según la prensa internacional.

“Creo que me gané el derecho de poder decidir donde puedo ir a jugar”, expresó Suárez en declaraciones a la radio Sport 890 de Uruguay. Cuando comenzaron los rumores de una posible interrupción del contrato los hinchas no estaban felices, pero ahora con el torneo terminado le pondrán una alfombra roja para que elija dónde quiere jugar su último o sus últimos años como profesional.

El Pistolero reveló el problema que arrastra en su rodilla derecha (artrosis) y el esfuerzo que realizó durante el año para responder a la exigencia del fútbol brasileño.

“Antes de cada partido me tomo tres pastillas a la noche, otra a la mañana y antes del partido me inyecto un analgésico”, contó el delantero que lleva 15 goles y 11 asistencias en 32 partidos del ‘Brasileirao’.

“Tengo una tensión en la parte externa de la rodilla que me quedó de una cirugía en 2020, cuando estaba en Barcelona. En la interna, tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso. Antes de los partidos, me tomo tres pastillas y me pincho”, continuó el jugador en declaraciones con la radio de Montevideo.

“Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, continuó el jugador con un relato que fue acompañado por un absoluto silencio de los periodistas que lo estaban escuchando. Está claro que quiere bajar un par de cambios y la MLS es el lugar ideal y mucho más para estar junto a su amigo Lionel Messi, con quien tiene un vínculo que va más allá del fútbol.

El máximo goleador del seleccionado uruguayo volvió para la última doble fecha del año y tuvo su primer encuentro con Marcelo Bielsa.

“Me dijo que en cinco minutos agarré un concepto que a otros le puede costar más entrenamientos”, contó.

Luego, el ex Barcelona y Atlético de Madrid se refirió a su reencuentro con Lionel Messi luego del triunfo Celeste en La Bombonera. “Estuve un rato hablando de lo que había pasado, pero no pasó a mayores. Nos reímos y después no hablamos tanto del partido”, cerró.