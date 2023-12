A Estudiantes y Defensa los maltrataron mucho pese a llegar a la final de la Copa

Pasá el martes y la confirmación del día y lugar de la final de la Copa Argentina no se conoció. Un papelón, otro más, del fútbol argentino, que no puede designar una sede para la disputa de un partido definitorio de una competencia a la que pretenden jerarquizar.

Las reuniones llevadas a cabo ayer no tuvieron efecto. Desde la provincia de Buenos Aires insistieron con la negativa de organizar un evento deportivo de semejante magnitud teniendo en cuenta el cambio de varios ministros, entre ellos posiblemente el de Seguridad. Para colmo en el municipio de Lanús, en donde corre en punta el desarrollo del partido, también habrá modificación de mandato: se va Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y asume Julián Álvarez (Unión por la Patria).

Entonces los intentos por jugar en Lanús antes del domingo no prosperaron. Y tampoco jugarlo allí el miércoles 13 de diciembre, pese a que todavía insisten y creen que podrá ser posible.

¿Si no se juega en Lanús el 13/12 dónde será? Aparecieron varios escenarios, entre ellos otra vez el de Mendoza (la sede inicial que incluso pagó por adelantado), Rosario (la cancha de Newell’s), Santa Fe (el escenario de Colón) y el Mario Kempez de Córdoba.

Los últimos dos ya quedaron descartados. El de Sabalero por un tema de seguridad y el cordobés porque se presenta allí Luciano Pereira y el estadio está acondicionado para tales efectos.

En Mendoza no están muy entusiasmados desde lo económico y el único estadio en pie es el de Newell’s. ¿O dejar el partido para el mes de febrero, antes del sorteo de la Copa Libertadores?

El único que puede destrabar el problema es Claudio Tapia, el presidente de la AFA que está en Miami para el sorteo de la Copa América y para convencer a Lionel Scaloni que siga en el cargo. Ayer fue poco lo que pudo hacer.

La empresa que organiza es Torneos y no tiene respuestas, más allá de esperar un cambio de decisión o que los clubes acepten irse al Interior. O esperar que milagrosamente se acomode todo. Hoy todo es incertidumbre.

El fastidio fue general en las redes sociales. Incluso el actor Federico D’Elia, confeso hincha del Pincha, se expresó: “Copa Argentina, AFA, Chiqui Tapia, inútiles, parásitos… no pueden organizar un asado para dos. Arruinan todo lo que tocan. Chiqui, los campeones del mundo fueron los jugadores y el CT no vos. Y sácate los pantalones chupines que te quedan como el orto”. Después se rectificó y dijo que el presidente de la AFA no tenía la culpa por este mal manejo.

El dato que alienta una definición en provincia de Buenos Aires es que Douglas Haig y San Miguel se enfrentarán el próximo martes a las 17 horas en la cancha de Platense, por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Será una Promoción entre el perdedor de la final del Federal A y el perdedor de la final de la Primera B Metropolitana. La Seguridad brindará sus servicios pese al cambio de Gobierno.

Los problemas son estructurales ya que también afectaron a las semifinales de la Copa de la Liga. El partido entre Platense y Godoy Cruz, que se iba a disputar en Rosario finalmente se jugará en San Nicolás.