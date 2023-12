“Lo acorralaron”, el dato revelador de un testigo del crimen de Lautaro en una fiesta de La Plata

La investigación por el asesinato de Lautaro Ithurrart, el adolescente de 16 años que murió en la madrugada del pasado domingo de una puñalada durante una pelea a la salida de una fiesta clandestina en La Plata, sigue avanzando en la Justicia. Según informaron fuentes judiciales a EL DIA, ayer fue el turno de la declaración del hermano de la víctima, y se trata de un nuevo testimonio ya que el principal acusado, Rodolfo Maximiliano Grossi, brindó su relato el martes y dijo ser “inocente”.

Además de ser familiar directo, el joven de 18 años que ayer prestó testimonio ante la Fiscalía a cargo de Betina Lacki (UFI Nº2) estuvo presente junto a Lautaro en la trágica fiesta ilegal que se realizó en un quincho de 137 entre 36 y 37, San Carlos.

Según pudo saber en exclusiva este diario, el hermano de Lautaro brindó características del presunto asesino de aquella madrugada mortal: “Era peladito, no muy alto, robusto y tenía una remera amarilla, que después se la fue a cambiar por una color gris”, describió. Además agregó: “Lautaro en ningún momento se cayó y me dijo: ‘ me dieron, me dieron’ y mientras se iba a la esquina, se desvanecía. Los sujetos seguían haciéndonos la guerra”.

Un dato clave que aportó el familiar de la víctima es que, según su relato, al momento de la pelea desatada en las inmediaciones del quincho, Lautaro “estaba acorralado”. “Nosotros éramos un grupo de siete. En el momento de la pelea veo que acorralan a Lautaro”, mencionó ante las autoridades.

Acerca de la posibilidad de reconocer a los otros sujetos, señaló: “Había uno que era alto y robusto y otro de contextura flaca, pelo color castaño y un poco alto. De verlo lo reconocería”. Además, afirmó que “no conocía al dueño del lavadero” y que solo vio a esa persona con un arma blanca y con un “palo o fierro” en su otra mano.

“Si ingresamos a la fiesta”

También, al ser consultado sobre cómo había ingresado a la fiesta y si habían sido revisados, respondió: “Si, habíamos entrado todos. No nos sacaron nada porque no teníamos nada”. Acerca de algún altercado en la fiesta con otro grupo, respondió que “solo había sido con ese grupo”.

Cabe mencionar, tal como viene informó EL DIA en su edición anterior, el principal acusado de ser el autor material del crimen de Lautaro Ithurrart dijo ante las autoridades ser “inocente”.

Ante la Fiscal de la causa negó haber cometido el crimen. Grossi, de 40 años y propietario de la vivienda donde se realizó el evento en el que mataron a Lautaro, el único detenido. Cabe agregar que en medio de la investigación también se reveló que Grossi cuenta con un frondoso prontuario, en donde estuvo preso en el 2015 en Florencio Varela por el delito “Amenazas agravadas”.