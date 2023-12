Estudiantes vs Defensa y Justicia.- Con escenario confirmado, ahora la mira está puesta en las entradas: el Pincha quiere 20 mil para sus hinchas en la final de la Copa Argentina

El estadio Ciudad de Lanús será el escenario de la final de la Copa Argentina entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que se jugará el miércoles 13 de diciembre a las 21.10, solo resta la confirmación oficial pero los clubes ya fueron notificados y a pesar del recambio de autoridades en la Provincia de Buenos Aires la Aprevide dio la autorización.

Hasta aquí es una gran noticia, ya que a falta de una semana la organización se dignó a confirmar el escenario, cuando los hinchas no sabían si era en provincia de Buenos Aires, Mendoza o Rosario. Todo un avance, pero...

La noticia no es oficial todavía. Para eso, primero, se van a reunir este mediodía las autoridades de ambos clubes, del club que alquila su cancha, la Policía Bonaerense y personal de Aprevide. En principio está todo dado para que lleguen a un acuerdo porque el principal problema era la seguridad y desde la Provincia dieron el Ok.

¿Qué podría pasar para que no se juegue en la Fortaleza? Que alguno de los clubes no esté de acuerdo con la distribución de público o que pida algo desmedido o que no puede contemplarse. Se va a evitar al máximo esto para que la sangre no llegue al río. En un 99 por ciento la final se jugará en la cancha de Lanús.

El escenario cuenta con una capacidad máxima de 47.090 espectadores pero está habilitada para un total de 41 mil. En las próximas horas se informará el modo de la venta de entradas y la cantidad que tendrá cada institución, mientras que ya se supo que el público de Estudiantes ocupará la tribuna local e ingresará por la calle Madariaga. Si bien tiene más capacidad la tribuna visitante, es mucho más accesible el ingreso por esa calle desde la autopista La Plata-Buenos Aires. Modificar la cabecera sería organizar un operativo de seguridad totalmente diferente y a esta altura del partido un dolor de cabeza que todas las partes quieren evitar.

El aforo del estadio es el punto más importante que hoy estará arriba de la mesa en la reunión, ahora sí súper clave, ya que de ese número saldrá la distribución general.

Estudiantes quiere un mínimo de 20 mil localidades, entre generales y plateas. La tribuna local, que es totalmente techada, tiene alrededor de 11 mil y 7 mil son las plateas, también techadas. Si la Policía habilita un codo en la tribuna visitante o bien un sector de la otra platea que está frente a los bancos de suplentes llegará al aforo deseado.

Desde el organismo de seguridad deportiva, que hoy encabeza Eduardo Aparicio, se destacó la predisposición del intendente electo, Julián Álvarez, para que la final del torneo más federal del país se juegue en el Néstor Díaz Pérez.

El único problema es la postura de Defensa y Justicia, que pretende la misma cantidad que Estudiantes. Su pedido suena lógico pero no lo acompañan los números de ventas de entradas en los partidos previos. Por eso tendrá que aceptar un número menor. Sólo si los clubes no se ponen de acuerdo la final no se jugará en Lanús.

CÓMO LLEGARON CADA EQUIPO HASTA ESTA ESPERADA FINAL

El conjunto de Florencio Varela, que dirige Julio Vaccari, llegó a la final producto de tres victorias y dos empates, donde luego se impuso en la definición por penales.

Venció a Ituzaingó 3 a 2, a Centro Español 1 a 0, igualó con Estudiantes de Río Cuarto sin goles, con Chaco For Ever 1 a 1 y le ganó a San Lorenzo 1 a 0.

Estudiantes, por su parte, ganó 4 partidos e igualó 1 a 1 con Independiente, al que eliminó por la vía de los penales. Los de Eduardo Domínguez superaron 3 a 0 a Independiente de Chivilcoy (partido que dirigió Abel Balbo), a All Boys 1 a 0, a Huracán 2 a 0 y a Boca 3 a 2.

Ambos equipos jugarán por primera vez la final de la Copa Argentina y el ganador se llevará un premio de 29 millones de pesos, además de la clasificación a la Copa Libertadores de América.

El árbitro del partido será Nicolás Ramírez. Su nombre pasó desapercibido.