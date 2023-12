Milei en la cuenta regresiva para la asunción: reuniones, arribo del Rey Felipe VI de España y a la espera de confirmaciones

El Rey Felipe VI de España arribó hoy a Buenos Aires para participar mañana de los actos de asunción del presidente electo Javier Milei.

"El Rey llega a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del presidente electo de la República de Argentina, Javier Milei", se informó esta mañana desde la cuenta oficial de la Casa Real en la plataforma X.

Felipe VI, que viajó acompañado por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, aterrizó cerca de las 9.30 en la terminal reservada para vuelos privados del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

"Su Majestad el Rey representa a España en las tomas de posesión de los Presidentes iberoamericanos, tarea que Don Felipe viene asumiendo desde 1996 siendo Príncipe de Asturias", se indicó en un comunicado oficial.

El Rey de España y varios mandatarios de Europa y de la región participarán mañana de la ceremonia de asunción del nuevo presidente, Javier Milei, en el Congreso Nacional y luego en la jura de los ministros del gabinete en la Casa Rosada, informaron fuentes de la futura gestión gubernamental.

Además del monarca español, confirmaron su viaje a Argentina el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Paraguay, Santiago Peña -quien esta mañana se reunió con Milei en el hotel Libertador-; y de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Estarán también en la ceremonia de investidura los presidentes de Armenia, Vahagn Kachaturyan y de Chile, Gabriel Boric, quien estará acompañado por una delegación integrada por el canciller, Alberto van Klaveren, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Otra de las presencias será la del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ayer se reunió con Milei, también en el hotel Libertador del barrio porteño de San Nicolás.

En tanto, no está confirmada la presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ya que, según comentaron fuentes diplomáticas, en el estado de guerra que vive su país por la invasión rusa los movimientos del mandatario no se anuncian con anticipación por cuestiones de seguridad.

Llegó la comitiva de EEUU

El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley dio hoy la bienvenida a la delegación presidencial de su país encabezada por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que participará mañana de la ceremonia de asunción del presidente electo Javier Milei.



"Es un honor dar la bienvenida a la Delegación Presidencial encabezada por la secretaria de Energía Jennifer Granholm que asistirá a la ceremonia de asunción del presidente Javier Milei", publicó el diplomático esta mañana en su cuenta en la plataforma X (exTwitter).



Además de Granholm y Stanley, la delegación norteamericana también está integrada por Carlos Monje, subsecretario de Política de Transportes del Departamento de Transportes; Andrew E. Light, subsecretario de Energía para Asuntos Internacionales, Departamento de Energía; y Juan Sebastián González, asistente especial del Presidente y Director Principal para el Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional, Casa Blanca.

Charla con Santiago Peña, presidente de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo hoy que se abre una "nueva etapa" en la relación con Argentina y afirmó que que se puso a "disposición" del mandatario electo Javier Milei, tras mantener un encuentro esta mañana en el hotel Libertador.



"Estoy muy entusiasmado. Queremos trabajar de cerca con el gobierno de Milei. Hay una enorme expectativa de lo que puede ser su gestión. El Mercosur, la región y el mundo necesita que Argentina progrese. Me puse a su disposición", dijo Peña en declaraciones a la prensa en la puerta del hotel ubicado en la avenida Córdoba y Maipú, a donde arribó minutos antes de las 10 y se retiró media hora después.



Peña, quien llegó este viernes a Buenos Aires para participar este domingo de los actos de asunción del nuevo gobierno, dijo que encontró hoy a Milei de "muy buen ánimo" y contó que estaba trabajando en el contenido del discurso que brindará mañana.



"Será una nueva etapa y se espera mucho diálogo" en el marco de la relación bilateral, consideró el mandatario paraguayo, quien le regaló un poncho tradicional de su país durante el encuentro.



Recordó asimismo que en el pasado le tocó "trabajar con Mauricio Macri" y conoce "a muchas personas que están volviendo", expresó que con el gobierno de Alberto Fernández "el diálogo lastimosamente no era fluido" y quedaron pendientes de resolución temas como la hidrovía y Yacyretá.



"Hablamos en términos amplios de economía, él es economista y yo también, puede ser un diálogo aburrido para algunos pero entretenido para economistas", resumió sobre la charla que mantuvieron con Milei esta mañana.



Tras su arribo ayer, Peña mantuvo por la tarde un encuentro con el ex mandatario Mauricio Macri, con quien dialogó sobre "los desafíos económicos y políticos de la región".



"Conversé con Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina. Hablamos de los desafíos económicos y políticos en la región, como también de la importancia de afrontar estos desafíos unidos, poniendo el bienestar de las personas en primer lugar", indicó Peña en su cuenta de la red social X.



También programó un encuentro con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, y mantuvo otro con la futura canciller, Diana Mondino.



"Tuvimos una amena conversación con Diana Mondino, futura Canciller de la República Argentina. Vamos a trabajar para fortalecer nuestras históricas relaciones bilaterales con este país hermano", señaló Peña en un mensaje publicado en sus redes sociales, el cual acompaña con fotos de ese encuentro.



La presencia de Peña se suma a la del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien fue recibido ayer por la mañana por el propio Milei y por la tarde por Macri.