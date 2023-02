Diego Santilli se lanzó con una campaña en las redes y fuertes críticas a Axel Kicillof

Diego Santilli se lanzó como candidato a gobernador con una fuerte movida a través de las redes sociales y disparando críticas a Axel Kicillof. El delfín de Horacio Rodríguez Larreta en la Provincia no sólo se puso formalmente en carrera, sino que además exhibió los respaldos internos que cosecha su postulación en el PRO y entre varios de los aliados de Juntos por el Cambio.

El santillismo inundó las redes sociales de placas rojas para anunciar la candidatura, todo bajo el hashtag “Falta menos”. La estudiada estrategia hizo que distintos dirigentes publicaran una serie de mensajes entre los que se podía leer “falta menos para que juntos transformemos la vida de los bonaerenses”; “falta menos para que juntos dejemos de crear ministerios que no resuelven nada”; y “falta menos para que juntos terminemos con la corrupción”.

No fueron las únicas. También abundaron las promesas en el sentido de “volver a dar pelea a los narcos, derribar sus búnkers y combatir el delito” y generar empleo y combatir las tomas de tierras.

“Falta menos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes”, escribió el propio Santilli en su cuenta de Twitter.

La confirmación de la candidatura del Colorado blanqueó la arquitectura de su armado. Desde Rodríguez Larreta, pasando por Miguel Pichetto y varios intendentes del PRO sumaron su respaldo. También, la evangelista Cyntia Hotton y hasta Jorge Macri, que aspira a suceder a Larreta en Capital Federal. Una larga lista a la que se sumaron legisladores nacionales y provinciales.

No se trató sólo de un detalle. Buscó ser la demostración del armado político bonaerense frente a los desafíos del abanico de postulantes que despliega Patricia Bullrich también en territorio bonaerense, además del de Cristian Ritondo y los nombres del radicalismo que han salido a escena.

“Me pareció que el año pasado no era un año para candidaturas y ya estamos a final de febrero y es tiempo de decirle a la sociedad que voy a competir”, le dijo Santilli a EL DIA al explicar el momento elegido para confirmar que será candidato.

-¿Cómo evalúa que haya tantos candidatos en el PRO y en el radicalismo que también aspiran a la Gobernación?

-Creo en la competencia, fue muy bueno y muy sano lo de 2021 donde hicimos una interna que nos permitió ampliar y ganarle al kirchnerismo y eso mismo tenemos que hacer ahora. Soy de los que cree que para ganar los lugares hay que competir, pero hay que hacerlo de manera constructiva.

-Pero hay algunos dirigentes que lo critican fuerte, incluso dentro de su propio partido.

-Que cada uno se exprese de la manera que cree. La sociedad nos pide que estemos juntos para generar un cambio profundo. Vendrá un debate de ideas, no un debate de agresiones. Yo sostengo que la sociedad no va a acompañar a quien agreda.

-¿Se imagina entonces que va a tener que competir con más de un candidato dentro de Juntos?

-Hay varios candidatos del PRO, del radicalismo, posiblemente de la Coalición Cívica y del partido de Pichetto. Y ojalá podamos sumar sectores liberales a la competencia. Aquellos que tengan vocación de participar, bienvenidos, porque uno no puede convocar a alguien que dice “con Juntos por el Cambio no voy”. Para bailar el tango se necesitan dos.

-¿Entonces no hay chances de un acuerdo con Milei?

-El sostiene que no quiere saber nada con nosotros.

LA PELEA NACIONAL

En la charla con este diario, Santilli también se refirió a la situación nacional de Juntos por el Cambio. Y se mostró en desacuerdo con los dirigentes que le piden definiciones a Mauricio Macri en el sentido de si será o no candidato. “Soy de los que sostienen lo que dijo Mauricio: ´no me suban ni me bajen´. Hay un tiempo para esas definiciones. Esperemos que cada uno se exprese, yo no apuraría y menos aún al creador de nuestro espacio”, señaló.

-A esta altura de los acontecimientos, ¿la pelea presidencial entre Larreta y Bullrich es inevitable?

-Los dos manifiestan vocación de transformación y cambio. Creo que sí, que hay una competencia ahí.

-¿Por qué quiere ser candidato a gobernador?

-Quiero transformar la Provincia, terminar con el miedo con que viven los bonaerenses de salir a la calle y la incertidumbre de no poder llegar a fin de mes. Hay que cambiar los problemas estructurales de la Provincia basados en la falta de trabajo, en el desarrollo productivo, de crecimiento. Para salir de la pobreza hay que crecer y para crecer hay que generar trabajo. Y hay que acompañar y sostener al que invierte. Hace 10 años que no creamos puestos de trabajo en el sector privado. Quiero terminar con el miedo de salir a la calle, no puede ser que los delincuentes estén mejor que los ciudadanos. Tenemos que tener una fuerza de seguridad, preparada, bancada y formada y en la calle para enfrentar al narcotráfico. Y el tercer tema, la base de todo, es la educación. Tenemos que salir de la escuela de la contención y del merendero para pasar a la escuela del aprendizaje. Los chicos tienen que ir a la escuela a aprender y poder construir un futuro.

-Está haciendo una crítica descripción de la situación de la Provincia. ¿El actual Gobernador mejoró o empeoró esa situación?

-Agudizó todos los problemas. De cada 100 chicos que van a la secundaria solo 16. Y 7 de cada 10 no tienen los aprendizajes básicos. De Seguridad, ni qué hablar y en Infraestructura está todo por hacer.